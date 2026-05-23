Đồng Nai xây cao tốc kết nối Đông-Tây Nam bộ và Tây Nguyên

Theo Văn Quân | 23-05-2026 - 09:32 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong năm 2026, TP Đồng Nai sẽ triển khai dự án thành phần 2-2, xây cao tốc dài hơn 46km kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây Nguyên với kinh phí hơn 16.200 tỷ đồng.

Ngày 22/5, UBND TP Đồng Nai cho biết vừa phê duyệt dự án thành phần 2-2, xây dựng cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), thuộc dự án Vành đai 4 TPHCM, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phối cảnh dự án cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (ảnh UBND Đồng Nai)

Theo đó, dự án thành phần 2-2 có chiều dài hơn 46km. Điểm đầu tại Km18+480, thuộc xã Xuân Đường, tiếp nối với điểm cuối dự án thành phần 2-1; điểm cuối tại Km64+630, thuộc xã Thường Tân (TPHCM), bao gồm cả cầu Thủ Biên, kết nối với dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 TP HCM đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h. Dự án đồng thời xây dựng các nút giao, cầu trên tuyến cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, báo hiệu đường bộ, điện chiếu sáng, giao thông thông minh (ITS), hệ thống kiểm soát tải trọng và trạm thu phí.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 16.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố Đồng Nai tham gia hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% tổng vốn; phần còn lại hơn 12.200 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động, tương ứng 75% tổng mức đầu tư. Dự án dự kiến triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026-2029.

Khi dự án cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên đi vào hoạt động trung tâm Đồng Nai sẽ có 2 cao tốc từ trung tâm kết nối đến các địa phương lân cận

Theo UBND TP Đồng Nai, tuyến Vành đai 4 TP HCM đi qua 9 xã, phường trên địa bàn thành phố, với tổng diện tích đất và mặt nước sử dụng cho dự án hơn 443ha.

Trước đó, vào tháng 3, UBND TP Đồng Nai cũng đã phê duyệt dự án thành phần 1-2 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom trên địa bàn, thuộc dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4 TPHCM.

Vành đai 4 TPHCM được xem là tuyến đường bộ có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ hiện nay, đi qua ba địa phương gồm TP Đồng Nai, TP HCM và tỉnh Tây Ninh.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vai trò là trục giao thông chiến lược, kết nối vùng Đông Nam bộ với Tây Nam bộ và Tây Nguyên; tạo động lực thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, khu đô thị với hệ thống cảng biển, cảng hàng không trong khu vực.

Những ai quan tâm đến quy hoạch Hà Nội không thể bỏ qua thông tin này thời gian tới

Hướng dẫn mới nhất về phí công đoàn: Doanh nghiệp chậm đóng hoặc không đóng có thể bị phạt tới 75 triệu đồng

Người dân bị thu hồi 100% đất để làm khu dân cư đô thị, nhưng tiền bồi thường không đủ nộp tiền sử dụng đất tái định cư: Cơ quan chức năng nói gì?

09:20 , 23/05/2026
Ký hợp đồng dịch vụ có phải đóng các loại bảo hiểm?

09:09 , 23/05/2026
Làm gì để không bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế?

08:21 , 23/05/2026
Loạt trụ cầu Hồng Hà vươn cao trên sông Hồng sau hơn nửa năm thi công

08:05 , 23/05/2026

