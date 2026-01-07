Động thái mới tại Galaxy Holdings của con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Theo bản cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 6/1/2025, Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Holdings) vừa thực hiện đợt tăng vốn điều lệ khủng từ 500 tỷ đồng thành 1.345 tỷ đồng.



Theo đó, toàn bộ nguồn vốn được góp bằng tiền mặt và đến từ khu vực tư nhân. Người được ủy quyền đại diện phần vốn góp là ông Huynh Kim Tuoc (SN 1969, quốc tịch Mỹ), hiện giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Galaxy Holdings được thành lập vào tháng 8/2021 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Ở giai đoạn đầu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Công ty thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico.

Đến năm 2025, cơ cấu sở hữu của Galaxy Holdings có sự thay đổi khi chủ sở hữu được chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư Milky Way – doanh nghiệp do ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nắm giữ 100% vốn.

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor là con trai lớn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo



Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor là con trai lớn của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air. Ngoài là chủ sở hữu Milky Way, ông Hùng Anh Victor còn được biết đến là đồng sáng lập Swift247 – nền tảng logistics công nghệ kết nối vận tải đa phương thức, đã được cấp phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường hàng không.



Về Galaxy Holdings, đây là tập đoàn công nghệ số thuộc hệ sinh thái Sovico Group. Hiện doanh nghiệp này sở hữu hàng loạt công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, gồm Galaxy Pay (fintech, ví điện tử), Galaxy Technology (số hóa và giải pháp công nghệ thông tin), Galaxy Joy (nền tảng tích điểm hàng không), Galaxy One (dịch vụ hạ tầng và mua sắm tập trung), FinOS (tài chính số), cùng các đơn vị như Galaxy Connect, Galaxy Telecom và Galaxy FinX.

Được biết, Tổng giám đốc Galaxy Holdings - ông Huynh Kim Tuoc cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX). Hồi tháng 9/2025, thành viên của Galaxy Holdings cũng tham gia thành lập HDEX.

Theo công bố, HDEX có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Trong đó, Chứng khoán HD (công ty liên kết của HDBank) góp 30 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn điều lệ. Công ty TNHH Galaxy Pay góp 20 tỷ đồng, chiếm 10%, Công ty CP Galaxy Technology Services góp 150 tỷ đồng, nắm giữ 75% vốn.

Đến tháng 12/2025, HDEX tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được công bố.



