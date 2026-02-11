Dòng vốn Trung Đông dự báo tăng tốc vào Việt Nam

Sau nhiều năm được nhắc đến như một nguồn lực tiềm năng, dòng vốn từ các quốc gia Vùng Vịnh gần đây chuyển sang trạng thái mới tại Việt Nam: quy mô lớn hơn và mang tính thể chế rõ nét hơn. Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược trong bức tranh phân bổ vốn dài hạn của các quỹ đầu tư quốc gia, quỹ đầu tư liên chính phủ và định chế tài chính từ khu vực này.

Trong sự chuyển mình đó, Quỹ đầu tư Việt Nam – Oman (VOI) là một trong những cấu phần quan trọng, không chỉ với vai trò nhà đầu tư trực tiếp, mà còn là cầu nối góp phần đưa dòng vốn Trung Đông vào thị trường Việt Nam theo cách bài bản, có chọn lọc và gắn với các chuẩn mực dài hạn. Những nỗ lực bền bỉ của VOI suốt 18 năm từ khi thành lập đến nay bắt đầu tạo dấu ấn trên thị trường vốn.

Dòng vốn Trung Đông từ cam kết đến hiện diện thực chất

Tính đến nay, VOI đầu tư khoảng 400 triệu USD vào Việt Nam, vượt xa cam kết 100 triệu USD ban đầu. Ngoài ý nghĩa về quy mô, con số này phản ánh mức độ tin cậy ngày càng cao của các nhà đầu tư vùng Vịnh đối với môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là dòng vốn này không phân bổ dàn trải, mà tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, có khả năng mở rộng quy mô và đóng vai trò xương sống của thị trường vốn.

Mới đây nhất, VOI đã tham gia đợt chào bán riêng lẻ để trở thành cổ đông của ngân hàng BIDV. Theo đại diện VOI, rót vốn vào ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất cả nước thể hiện cam kết mạnh mẽ và dài hạn của các nhà đầu tư Trung Đông trong việc hỗ trợ tăng trưởng bền vững, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thị trường vốn Việt Nam.

Trước đó, trong năm 2025, một số doanh nghiệp được quỹ rót vốn từ sớm đã chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết, qua đó đưa vốn Trung Đông từ trạng thái "âm thầm" sang công khai trên thị trường chứng khoán.

Điển hình như F88, khoản đầu tư tư nhân lâu năm của VOI, đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ giữa tháng 8. Đây là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất lĩnh vực tài chính tiêu dùng khi định giá mỗi cổ phần ngày chào sàn lên đến 634.900 đồng. Tiếp đó, sau khi VOI hoàn tất khoản đầu tư chiến lược vào Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), doanh nghiệp này cũng niêm yết trên sàn chứng khoán TP (HoSE) và thành công ty chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường với 108.000 tỷ đồng.

"Chuỗi sự kiện này cho thấy VOI và dòng vốn Trung Đông không dừng ở việc nắm giữ cổ phần, mà trực tiếp đóng góp vào sự đa dạng "rổ hàng hóa" và chuẩn hóa thị trường vốn Việt Nam", đại diện VOI chia sẻ.

Song song với hoạt động đầu tư, thời gian gần đây chứng kiến sự gia tăng tiếp xúc cấp cao giữa Việt Nam và Oman. Đại diện Cơ quan đầu tư quốc gia Oman (OIA), trong đó có Phó chủ tịch phụ trách vận hành Sheikh Nasser Sulaiman Al Harthy, năm ngoái đã tiếp xúc nhiều lần với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam. Ngược lại, các đoàn công tác từ Việt Nam cũng liên tục thăm và làm việc với các cơ quan đầu tư của Oman.

Kết quả nổi bật từ hợp tác song phương này là hai bên tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) để thành lập Quỹ đầu tư Tăng trưởng Kỷ nguyên mới Việt Nam (Vietnam New Era Growth Fund) với vốn cam kết ban đầu tối thiểu 200 triệu USD. Quỹ tập trung vào bốn trụ cột đang nổi lên trong chiến lược phát triển của Việt Nam gồm công nghệ, viễn thông, tài chính, chuyển đổi số và nông nghiệp Halal. Việc hình thành quỹ đầu tư chung thứ hai vừa mở rộng quy mô hợp tác song phương, vừa tận dụng kinh nghiệm của Oman trong kết nối thị trường tài chính toàn cầu, qua đó hỗ trợ Việt Nam trong hoạch định và thực thi chính sách thu hút vốn dài hạn.

Các cuộc viếng thăm và làm việc giữa Việt Nam - Oman không chỉ tăng cường quan hệ song phương, mà còn góp phần thúc đẩy dòng vốn vùng Vịnh vào Việt Nam.

Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế dịch chuyển mạnh vì biến động toàn cầu, VOI đóng vai trò như một trong những kênh dẫn có tính thể chế, vừa giúp dòng vốn vùng Vịnh tiếp cận doanh nghiệp Việt Nam, vừa giúp Việt Nam xây dựng hình ảnh một thị trường có khả năng hấp thụ vốn lớn, dài hạn và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Không chỉ tạo dấu ấn trên thị trường vốn, sự vận động thời gian qua còn cho thấy một khía cạnh khác của dòng vốn Trung Đông: gắn đầu tư với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Với VOI, hoạt động đầu tư không tách rời các chương trình chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục.

Quỹ thường xuyên tài trợ các chương trình phẫu thuật tim, khám mắt cộng đồng, đồng thời tiếp đón các đoàn học thuật quốc tế, sinh viên MBA đến tìm hiểu về thị trường Việt Nam. Các hoạt động này phản ánh triết lý nhất quán của VOI, là dòng vốn bền vững phải song hành với phát triển con người và lan tỏa giá trị xã hội.

Bên cạnh dấu ấn trên thị trường vốn, quỹ VOI còn nỗ lực đóng góp cho cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam đứng trước yêu cầu tìm kiếm các động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030, dòng vốn từ các quỹ đầu tư quốc gia và định chế tài chính quốc tế là nguồn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, giúp giảm phụ thuộc vào vốn vay và hạn chế áp lực lạm phát.

Quan trọng hơn, dòng vốn này không chỉ mang theo tiền, mà còn đi kèm chuẩn mực quản trị, kỷ luật đầu tư và tầm nhìn dài hạn. Khi được phân bổ vào các doanh nghiệp đầu ngành và dự án có khả năng lan tỏa, vốn dài hạn góp phần tạo việc làm có giá trị gia tăng và nâng chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Những chuyển động của VOI thời gian qua phần nào cho thấy dòng vốn Trung Đông đã bước qua giai đoạn "thăm dò" để tiến đến hiện diện thực chất và sâu rộng tại Việt Nam. Mục tiêu lớn của quỹ trong thời gian tới bao gồm mở rộng quy mô vốn và tiếp tục giữ vai trò cầu nối, định hướng dòng vốn từ các quốc gia Vùng Vịnh vào những lĩnh vực trọng yếu, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

"Sau năm bản lề, 2026 hứa hẹn là thời điểm bùng nổ các thương vụ đầu tư của dòng vốn Trung Đông. Đây có thể là chất xúc tác, góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững", đại diện VOI nhận định.