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Đồng yên lập đỉnh 7 tháng, nhảy vọt 4% trong 1 tuần

| | Tài chính quốc tế

Đồng yên lập đỉnh 7 tháng, nhảy vọt 4% trong 1 tuần

Đồng yên Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng so với USD khi các nhà giao dịch tiếp tục đóng các vị thế bán khống, trong bối cảnh gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất.

Trong phiên sáng 8/9, đồng yên có thời điểm tăng lên 153,53 yên đổi 1 USD, vượt mức ghi nhận trong đợt can thiệp của Nhật Bản hồi tháng 7 và chạm mức mạnh nhất kể từ tháng 2.

Diễn biến này nối tiếp mức tăng 1,2% của đồng yên trong phiên 7/9, khi giao dịch khá trầm lắng do thị trường Mỹ nghỉ lễ. Đồng tiền Nhật Bản hiện đã tăng gần 4% so với mức khoảng 160 yên đổi 1 USD vào đầu tuần trước.

Trong khi đó, đồng USD giao dịch trầm lắng trước khi Mỹ công bố dữ liệu CPI trong tuần này.

Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích cho rằng hàng loạt yếu tố đang tạo ra bước ngoặt đối với đồng yên sau thời gian dài chịu sức ép. Trong đó có kỳ vọng BOJ đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, khả năng các nhà đầu tư Nhật Bản đưa vốn về nước, việc đóng các vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất và sức ép chính trị từ Mỹ. Những yếu tố này đang khiến tâm lý bi quan đối với đồng yên đảo chiều.

Chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore tại IG nhận định rằng đà giảm này giống một đợt đóng các vị thế bán khống yên sau khi tỷ giá phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh mức 155 yên đổi 1 USD từng ghi nhận trong tháng 5 và tháng 8.

Theo Reuters

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Anh Dũng

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