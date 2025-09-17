Doppelherz khuấy động thị trường TPCN thể thao với chiến dịch kết hợp FC BAYERN

Thị trường TPCN thể thao tại Việt Nam và bước đi của Doppelherz

Những năm gần đây, người Việt ngày càng quan tâm đến tập luyện thể thao, từ chạy bộ, đạp xe, bóng đá phong trào đến phòng gym hiện đại. Cùng với xu hướng này, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất để nâng cao thể lực, hỗ trợ phục hồi sau vận động cũng ngày một gia tăng.

Theo nhiều báo cáo, phân khúc thực phẩm bổ sung dành cho người chơi thể thao đang nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng. Đặc biệt, giới trẻ coi tập luyện không chỉ để khỏe mà còn như một phần của phong cách sống hiện đại. Tuy nhiên, thị trường hiện xuất hiện nhiều thương hiệu quốc tế và nội địa, nhưng không phải thương hiệu nào cũng đủ uy tín, nguồn gốc rõ ràng, công thức chuyên biệt cho người tập luyện.

Người tiêu dùng ngày nay cũng đã thay đổi thói quen lựa chọn. Thay vì tìm kiếm sản phẩm có tác dụng nhanh chóng, tức thì, họ quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp dinh dưỡng an toàn, khoa học và bền vững giúp duy trì phong độ lâu dài. Đây chính là cơ hội để những thương hiệu có uy tín quốc tế và nền tảng nghiên cứu bài bản như Doppelherz khẳng định vị thế.

Doppelherz đã trở thành thương hiệu danh tiếng toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Được biết đến là thương hiệu hơn 125 năm tuổi từ Đức, hiện diện tại 70 quốc gia, Doppelherz sở hữu danh mục hàng trăm sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trong đó, nhóm sản phẩm dành cho thể thao và xương khớp được nghiên cứu chuyên biệt nhằm hỗ trợ năng lượng, cải thiện sức bền và phục hồi sau vận động.

Chiến dịch hợp tác với FC BAYERN được xem là bước đi chiến lược, thể hiện định vị rõ ràng của Doppelherz: không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn đồng hành cùng phong cách sống thể thao hiện đại, năng động và bền bỉ.

Cú bắt tay cùng FC BAYERN

FC BAYERN là một trong những CLB giàu thành tích nhất châu Âu, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu. Việc hợp tác với CLB này giúp Doppelherz không chỉ nâng tầm hình ảnh mà còn lan tỏa thông điệp "sức bền kiểu Đức" được xây dựng từ nền tảng khoa học và dinh dưỡng chuẩn mực. Đồng thời, thương hiệu muốn truyền tải tinh thần bản lĩnh Bayern: kiên định, bền bỉ vượt qua thử thách, đồng hành cùng người chơi thể thao ở mọi cấp độ. Đây cũng là lần hiếm hoi thị trường TPCN tại Việt Nam chứng kiến một thương hiệu kết hợp trực tiếp với biểu tượng thể thao toàn cầu.

Cú bắt tay giữa Doppelherz và CLB BAYERN khẳng định định vị thương hiệu gắn liền với tinh thần thể thao bền bỉ.

Đặc biệt, chiến dịch được gắn liền với bộ ba sản phẩm chuyên biệt cho người tập luyện. Doppelherz A-Z Depot là viên uống bổ sung 25 vitamin & khoáng chất, nhập khẩu từ Châu Âu, ứng dụng công nghệ phóng thích chậm giúp bổ sung toàn diện và duy trì hiệu quả trong 24h. Doppelherz A-Z Fizz mang lại 21 vi chất dưới dạng viên sủi, dễ uống, dễ hấp thu và tiện lợi cho người vận động. Doppelherz Mg Ca D3, bổ sung cùng lúc 3 vi chất thiết yếu Mg–Ca–D3 trong 1 viên nén, hấp thu tốt, hỗ trợ mật độ xương và sức khỏe cơ xương toàn diện. Điểm chung của các sản phẩm này là không tập trung vào hiệu quả tức thì, mà hướng đến giải pháp lâu dài, an toàn và khoa học, đúng với tinh thần của một thương hiệu đến từ Đức.

Bộ ba sản phẩm Doppelherz A-Z Depot, A-Z Fizz và Mg Ca D3 – giải pháp dinh dưỡng khoa học dành cho người chơi thể thao ở mọi cấp độ. (hình ảnh 3 sp)

Với chiến dịch này, Doppelherz tạo dấu ấn đặc biệt khi đồng hành cùng sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới – điều mà ít thương hiệu TPCN tại Việt Nam thực hiện. Nhờ đó, người tiêu dùng, từ giới trẻ yêu vận động đến những ai quan tâm đến sức khỏe, có thêm lựa chọn uy tín gắn liền với phong cách sống năng động và tinh thần bền bỉ. Đồng thời, chiến dịch cũng trở thành tài liệu tham chiếu đáng tin cậy cho các đại lý, nhà thuốc khi giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Có thể nói, sự kết hợp giữa Doppelherz và FC BAYERN không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn. Thông điệp "sức khỏe bền bỉ, phong cách sống thể thao hiện đại" mà Doppelherz theo đuổi hứa hẹn sẽ góp phần làm sôi động thêm thị trường TPCN thể thao Việt Nam trong thời gian tới.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Địa chỉ: NV4.13, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.