Đột nhiên nhận được 600 triệu đồng, người đàn ông lập tức trình báo công an và đến Vietcombank trả lại

Công an phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên mới đây đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm liên quan đến giao dịch qua ngân hàng.

Cụ thể, ngày 03/10/2025, tài khoản ngân hàng của ông Vũ Đỗ Toàn tại Ngân hàng Techcombank bất ngờ nhận được số tiền là 23.562.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến. Sau đó, có người tên là Trần Thị Thanh Thủy, sinh năm 1969, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh liên hệ để xin lại số tiền nói trên. Bà Thủy cho biết trong ngày 03/10/2025, bà đã gửi nhầm tiền vào tài khoản của ông Toàn để thanh toán. Sau khi xác minh, Công an phường Phúc Thuận đã hướng dẫn và hỗ trợ các bên làm việc với ngân hàng để hoàn tất thủ tục chuyển hoàn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.



Trước đó, ngày 25/9/2025, anh Nguyễn Văn Quang, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chuyển nhầm số tiền 600.000.000 đồng khi thực hiện giao dịch mua gỗ vào tài khoản của anh Lê Văn Nam, trú tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Nam đã chủ động liên hệ Công an phường Phúc Thuận để trình báo. Đến ngày 14/10/2025, Công an phường Phúc Thuận phối hợp với Công an phường Nam Hoa Lư cùng người chuyển tiền, người nhận tiền đến ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên để hoàn tất thủ tục trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm theo quy định. Công an phường Phúc Thuận phối hợp hỗ trợ anh Nguyễn Văn Quang và anh Lê Văn Nam hoàn tất thủ tục nhận và trả lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm theo quy định Qua những vụ việc như trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện chuyển khoản, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan Công an hoặc ngân hàng khi phát hiện giao dịch nhầm lẫn để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên.



