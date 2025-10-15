Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột nhiên nhận được 600 triệu đồng, người đàn ông lập tức trình báo công an và đến Vietcombank trả lại

15-10-2025 - 20:58 PM | Smart Money

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện chuyển khoản, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan Công an hoặc ngân hàng khi phát hiện giao dịch nhầm lẫn để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Công an phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên mới đây đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển nhầm liên quan đến giao dịch qua ngân hàng.Cụ thể, ngày 03/10/2025, tài khoản ngân hàng của ông Vũ Đỗ Toàn tại Ngân hàng Techcombank bất ngờ nhận được số tiền là 23.562.000 đồng từ một tài khoản lạ chuyển đến. Sau đó, có người tên là Trần Thị Thanh Thủy, sinh năm 1969, trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh liên hệ để xin lại số tiền nói trên. Bà Thủy cho biết trong ngày 03/10/2025, bà đã gửi nhầm tiền vào tài khoản của ông Toàn để thanh toán. Sau khi xác minh, Công an phường Phúc Thuận đã hướng dẫn và hỗ trợ các bên làm việc với ngân hàng để hoàn tất thủ tục chuyển hoàn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.


Trước đó, ngày 25/9/2025, anh Nguyễn Văn Quang, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chuyển nhầm số tiền 600.000.000 đồng khi thực hiện giao dịch mua gỗ vào tài khoản của anh Lê Văn Nam, trú tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Nam đã chủ động liên hệ Công an phường Phúc Thuận để trình báo. Đến ngày 14/10/2025, Công an phường Phúc Thuận phối hợp với Công an phường Nam Hoa Lư cùng người chuyển tiền, người nhận tiền đến ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên để hoàn tất thủ tục trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm theo quy định.
Đột nhiên nhận được 600 triệu đồng, người đàn ông lập tức trình báo công an và đến Vietcombank trả lại- Ảnh 1.

Công an phường Phúc Thuận phối hợp hỗ trợ anh Nguyễn Văn Quang và anh Lê Văn Nam hoàn tất thủ tục nhận và trả lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm theo quy định

Qua những vụ việc như trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện chuyển khoản, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan Công an hoặc ngân hàng khi phát hiện giao dịch nhầm lẫn để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tránh sa lầy vào "cơn sốt bạc"

Tránh sa lầy vào "cơn sốt bạc" Nổi bật

Vietnam Airlines khẳng định thông tin thẻ tín dụng, số dư tài khoản,...của khách hàng vẫn an toàn sau sự cố bảo mật, khuyến nghị đổi mật khẩu

Vietnam Airlines khẳng định thông tin thẻ tín dụng, số dư tài khoản,...của khách hàng vẫn an toàn sau sự cố bảo mật, khuyến nghị đổi mật khẩu Nổi bật

Người phụ nữ ở Lâm Đồng bất ngờ được một tài khoản ngân hàng tại Agribank chuyển 100 triệu đồng

Người phụ nữ ở Lâm Đồng bất ngờ được một tài khoản ngân hàng tại Agribank chuyển 100 triệu đồng

16:51 , 15/10/2025
Thu nhập 20 triệu/tháng, người trẻ liệu đã đủ điều kiện mua nhà ở Hà Nội?

Thu nhập 20 triệu/tháng, người trẻ liệu đã đủ điều kiện mua nhà ở Hà Nội?

15:33 , 15/10/2025
Một ngân hàng phát thông báo liên quan đến dữ liệu của khách hàng trên ứng dụng VNeID

Một ngân hàng phát thông báo liên quan đến dữ liệu của khách hàng trên ứng dụng VNeID

14:48 , 15/10/2025
Vietcombank cảnh báo tuyệt đối không đặt mật khẩu kiểu này

Vietcombank cảnh báo tuyệt đối không đặt mật khẩu kiểu này

11:22 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên