Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ ở Lâm Đồng bất ngờ được một tài khoản ngân hàng tại Agribank chuyển 100 triệu đồng

15-10-2025 - 16:51 PM | Smart Money

Chị Nhung nhận lại số tiền 100 triệu đồng từ chị Hoa trước sự chứng kiến của Công an xã Đạ Huoai

Chị Nhung nhận lại số tiền 100 triệu đồng từ chị Hoa trước sự chứng kiến của Công an xã Đạ Huoai

Ngày 09/10/2025, Công an xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ một công dân chuyển trả lại 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Vào sáng cùng ngày, Công an xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Nguyễn Bích Hoa thường trú tại Thôn 9, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng về việc nhận được 100 triệu đồng do một tài khoản Ngân hàng Agribank chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đạ Huoai đã nhanh chóng tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Qua xác minh, xác định người chuyển nhầm tiền là chị Đỗ Thị Nhung thường trú tại xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

Công an xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển trả số tiền trên cho chị Đỗ Thị Nhung. Sau khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Nhung rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đạ Huoai và chị Hoa đã hỗ trợ kịp thời, giúp chị nhận lại tài sản của mình.

Chị Nguyễn Nguyễn Bích Hoa chia sẻ: “Bản thân và gia đình thường xuyên theo dõi các bản tin, bài viết tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đặc biệt là những cảnh báo về thủ đoạn 'chuyển tiền nhầm' nên khi nhận được số tiền lạ, chị đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo và nhờ hỗ trợ”.

Qua sự việc trên, Công an xã Đạ Huoai khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản để tránh nhầm lẫn; trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, tránh bị lợi dụng hoặc vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng

Linh San

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tránh sa lầy vào "cơn sốt bạc"

Tránh sa lầy vào "cơn sốt bạc" Nổi bật

Vietnam Airlines khẳng định thông tin thẻ tín dụng, số dư tài khoản,...của khách hàng vẫn an toàn sau sự cố bảo mật, khuyến nghị đổi mật khẩu

Vietnam Airlines khẳng định thông tin thẻ tín dụng, số dư tài khoản,...của khách hàng vẫn an toàn sau sự cố bảo mật, khuyến nghị đổi mật khẩu Nổi bật

Thu nhập 20 triệu/tháng, người trẻ liệu đã đủ điều kiện mua nhà ở Hà Nội?

Thu nhập 20 triệu/tháng, người trẻ liệu đã đủ điều kiện mua nhà ở Hà Nội?

15:33 , 15/10/2025
Một ngân hàng phát thông báo liên quan đến dữ liệu của khách hàng trên ứng dụng VNeID

Một ngân hàng phát thông báo liên quan đến dữ liệu của khách hàng trên ứng dụng VNeID

14:48 , 15/10/2025
Vietcombank cảnh báo tuyệt đối không đặt mật khẩu kiểu này

Vietcombank cảnh báo tuyệt đối không đặt mật khẩu kiểu này

11:22 , 15/10/2025
Thấy gì sau cú sụp đổ kỷ lục của tiền điện tử toàn cầu?

Thấy gì sau cú sụp đổ kỷ lục của tiền điện tử toàn cầu?

09:42 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên