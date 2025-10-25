Dragon Capital đưa ra 3 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua những phiên biến động mạnh khi VN-Index ghi nhận cú sụt giảm hơn 94 điểm trong phiên 20/10 (-5,47%), sau đó hồi phục về 1.683 điểm vào cuối phiên 24/10.

Trong báo cáo mới nhất, Dragon Capital cho rằng những nhịp giảm sâu như vậy không phải là hiện tượng hiếm trên thị trường. Thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến đầu quý IV/2025, VN-Index đã có 20 lần giảm hơn 4% chỉ trong một phiên. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, thị trường có tới 4 năm kết thúc với mức tăng trưởng trên 12%.

Tính từ đầu năm đến nay, dù đã có ba phiên giảm trên 5%, VN-Index vẫn tăng 32,5%, cho thấy biến động ngắn hạn không làm thay đổi xu hướng tăng trưởng dài hạn. Từ năm 2020 đến nay, chỉ số này vẫn duy trì đà tăng tích cực dù trải qua nhiều biến động lớn như đại dịch Covid-19, xung đột Nga – Ukraine, chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Fed hay những bất ổn trên thị trường trái phiếu trong nước.

Đây cũng là giai đoạn các quỹ cổ phiếu DCDS và DCDE của Dragon Capital ghi nhận mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường. Phân tích dữ liệu của quỹ DCDS cho thấy, từ năm 2018 đến nay, các khoản đầu tư được nắm giữ trên 24 tháng mang lại lợi nhuận trung bình từ 18% đến 34% mỗi năm – con số không thua kém nhiều kênh đầu tư khác.

Khi mô phỏng chiến lược đầu tư đều đặn hàng tháng, còn gọi là chiến lược của “nhà đầu tư kỷ luật”, trong giai đoạn 10 năm tính đến tháng 6/2024, tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình hàng năm (IRR) đạt 14,8%. Kết quả này gần tương đương với “nhà đầu tư tiên tri” – người giả định biết trước thị trường sẽ tăng hay giảm trong tháng kế tiếp và chỉ mua trước thời điểm tăng.

Những dữ liệu trên cho thấy việc giải ngân đều đặn và nắm giữ lâu dài có thể mang lại lợi nhuận tích cực, ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động. Ngược lại, tâm lý bán tháo khi thị trường điều chỉnh lại là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội tích sản trong dài hạn.

Dragon Capital cũng nhấn mạnh, như đã chia sẻ tại sự kiện Investor Day ngày 9/10 vừa qua, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với những động lực rõ rệt. Chính phủ đã và đang thúc đẩy các chính sách kinh tế hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thực tế ở các nền kinh tế như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Trung Quốc trong quá khứ cho thấy, khi tăng trưởng GDP đạt mức hai con số trong nhiều năm, thị trường chứng khoán thường tăng “bằng lần” chứ không chỉ bằng phần trăm.

Mặc dù VN-Index đã vượt mốc 1.700 điểm, định giá thị trường vẫn ở mức hấp dẫn. P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5–13 lần và giảm còn 11 lần cho năm 2026, thấp hơn nhiều so với các thị trường trong khu vực dù Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng.

Trong lịch sử, tại các quốc gia có mức tăng trưởng GDP trên 10%, thị trường chứng khoán thường được định giá ở P/E từ 20–25 lần, thậm chí trên 30 lần. Do đó, những đợt điều chỉnh 5–10% được xem là hoàn toàn bình thường trước khi thị trường tiếp tục đi lên.

Từ góc nhìn trên, Dragon Capital tiếp tục duy trì quan điểm tích cực với chiến lược đầu tư dài hạn, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư (1) Kiên định nắm giữ dài hạn để hướng tới mức lợi nhuận vượt trội; (2) Tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy thêm cổ phiếu khi cơ hội xuất hiện; (3) Hạn chế giao dịch ngắn hạn nhằm tránh tiêu tốn thời gian, công sức mà không mang lại hiệu quả vượt trội so với chiến lược nắm giữ lâu dài.