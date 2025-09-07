Dragon Capital tiếp tục giảm sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh

Quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo giao dịch bán ra tổng cộng 3,75 triệu cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh trong phiên 29/8.



Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 2 triệu cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 500.000 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua vào 250.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch trên, Dragon Capital giảm tổng sở hữu từ 132,87 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,04%) xuống 129,12 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,67%). Ngày chính thức thay đổi tỷ lệ sở hữu là 4/9.

Kết phiên 29/08 cổ phiếu DXG dừng ở mức 22.800 đồng/cổ phiếu, ước tính nhóm quỹ thu ròng 85,5 tỷ đồng từ các giao dịch trên.

Gần đây, Dragon Capital liên tục "lướt sóng" cổ phiếu DXG. Ngày 25/8 vừa qua, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 3,9 triệu cổ phiếu DXG.

Bên cạnh nhà đầu tư ngoại, một số lãnh đạo của Tập đoàn Đất Xanh cũng thực hiện giao dịch cổ phiếu DXG.

Cụ thể, Phó Tổng Giám đốc DXG Đỗ Thị Thái đã bán ra 413.300 cổ phiếu trong thời gian từ 15-27/08/2025, qua đó giảm sở hữu xuống còn 479.785 cổ phiếu, tỷ lệ 0,05% vốn.

Ông Hà Đức Hiếu - Thành viên HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đã bán ra gần 6,4 triệu cổ phiếu từ ngày 4-26/8/2025. Sau giao dịch này, ông Hiếu giảm sở hữu từ gần 6,8 triệu cổ phiếu xuống còn 414.033 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,66% xuống còn 0,04% vốn tại DXG.

Bên cạnh đó, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh cũng bán ra 744.418 cổ phiếu DXG trong khoảng thời gian từ 24/7/2025 đến ngày 19/8/2025. Qua đó, giảm sở hữu về 952.000 cổ phiếu DXG, tương ứng 0,09% vốn.



