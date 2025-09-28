Dragon Capital trở thành cổ đông lớn tại Taseco Land

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) đã công bố văn bản báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã thông qua 6 quỹ thành viên để mua vào thành công 20,58 triệu cổ phiếu TAL trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Taseco Land và mua qua sàn giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited mua vào 5,5 triệu cổ phiếu TAL; quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 1,4 triệu cổ phiếu; quỹ HaNoi Investments Holdings Limited mua 5,7 triệu cổ phiếu; quỹ Norges Bank mua 400.000 cổ phiếu; quỹ Samsung VietNam Securities Master Investment Trust (Equity) mua 430.000 cổ phiếu và quỹ VietNam Enterprise Investments Limited mua 7,15 triệu cổ phiếu.

Nguồn: TAL

Sau giao dịch, nhóm quỹ ngoại này đã tăng sở hữu cổ phiếu TAL từ 2,3 triệu cổ phiếu lên 22,88 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,639% lên 6,3555% và trở thành cổ đông lớn tại Taseco Land.

Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Taseco Land, Dragon Capital đã thực hiện mua vào 20 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành lần này. Với giá chào bán 31.000 đồng/cổ phiếu, ước tính quỹ ngoại đã phải chi khoảng 620 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu TAL này.

Về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Taseco Land, kết thúc đợt chào bán ngày 22/9/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất phân phối 48,15 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trong đó, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư trong nước mua là 28,15 triệu cổ phiếu, còn lại 20 triệu cổ phiếu do nhà đầu tư đầu tư nước ngoài mua.

Với giá chào bán 31.000 đồng/cổ phiếu, Taseco Land thu về số tiền 1.492,65 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng từ đợt chào bán 1.492,55 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Taseco Land tăng từ 311,85 triệu cổ phiếu lên 360 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 3.118,5 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.



