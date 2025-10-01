Dragon Capital ‘xả hàng’ hơn 2 triệu cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về giao dịch bán ra 2,2 triệu cổ phiếu DXG trong phiên giao dịch ngày 25/9/2025.

Theo đó, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để bán ra số lượng cổ phiếu nêu trên. Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán 1 triệu cổ phiếu DXG, quỹ Norges Bank bán 200.000 cổ phiếu và quỹ Saigon Investments Limited bán 1 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch này, Dragon Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ hơn 122,7 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 120,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 12,0469% xuống còn 11,831% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh.

Nguồn: DXG

Tạm tính giá cố phiếu DXG theo phiên giao dịch ngày 25/9/2025 là 23.200 đồng/cổ phiếu, ước tính nhóm quỹ ngoại này đã thu về khoảng hơn 51 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn Đất Xanh đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương cho công thành viên trong hệ thống do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn điều lệ triển khai dự án mặt tiền sông Sài Gòn tại TP.HCM.

Tuy nhiên, Tập đoàn Đất Xanh chưa công bố chi tiết về việc công ty thành viên nào sẽ đảm nhận dự án đầu tư này.

Được biết, dự án là Khu Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ có vị trí tại mặt tiền sông Sài Gòn, TP.HCM. Quy mô 23.000 m2 gồm 6 block 40 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng 286.000 m2; tổng sản phẩm dự kiến khoảng 3.000 sản phẩm; tổng vốn đầu tư lên đến 7.000 tỷ đồng.

Về mặt pháp lý, dự án phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2000, đã hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và hoàn thành phê duyệt tổng mặt bằng 1/500.

Đáng chú ý, việc Tập đoàn Đất Xanh mở rộng quỹ đất trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã có các bước chuẩn bị vốn ngay từ đầu năm để đón bước sự phát triển mới này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn Đất Xanh đang ở mức gần 3.375 tỷ đồng, tăng gần 2.048 tỷ đồng so với đầu năm. Tại thời điểm cuối quý I/2025, khoản tiền này còn ở mức hơn 5.191 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hồi đầu tháng 8/2025 vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh đã công bố nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2025.

Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh Group dự kiến thu về 1.739,1 tỷ đồng từ đợt chào bán. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn.

Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).