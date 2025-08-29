Dragon Golf Links khánh thành giai đoạn 2: Hoàn thiện 27 hồ golf tiêu chuẩn quốc tế

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, chính thức ra mắt một sân golf trên biển đẳng cấp và đầu tiên tại Việt Nam, hoàn thiện mảnh ghép quan trọng trong quần thể Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Tới tham dự sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, cùng đông đảo đối tác, nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là hơn 230 golfer tham dự giải đấu chào mừng.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành, ông Phạm Minh Hiếu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đã chia sẻ về hành trình đầy tâm huyết để kiến tạo nên một công trình biểu tượng. Ông nhấn mạnh: "Chỉ sau 2 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã hoàn thiện giấc mơ về một kiệt tác golf độc đáo nổi trên biển. Việc chính thức đưa vào hoạt động trọn vẹn sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế ngày hôm nay chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho cam kết, nỗ lực và tâm huyết của chủ đầu tư."

Ông Phạm Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương phát biểu tại lễ khánh thành

Trải rộng trên tổng diện tích 133 ha và được xây dựng hoàn toàn trên biển, Dragon Golf Links là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẳng cấp quốc tế và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của vùng biển Đồ Sơn. Được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman Golf Course Design, kiệt tác 27 hố golf tiêu chuẩn quốc tế mang đậm dấu ấn sân links cổ điển đầy thách thức. Điểm độc đáo của sân là được xây dựng hoàn toàn trên biển, những đường fairway dài và hẹp, các hố bunker sâu, dựng đứng, mang tới thử thách trí tuệ, kỹ thuật và cảm xúc của người chơi. Sân golf cũng được phủ xanh hoàn toàn bằng loại cỏ Paspalum Platinum cao cấp, có khả năng phục vụ trên 300 khách mỗi ngày.

Sân Dragon Golf Links với tầm view khoáng đạt 360 độ view biển

Đặc biệt, Dragon Golf Links nằm trong siêu quần thể Du lịch quốc tế Đồi Rồng – một điểm đến "all-in-one" đẳng cấp. Với sứ mệnh kiến tạo điểm đến bền vững bốn mùa, Dragon Golf Links kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm Khách sạn Dream Dragon Resort, công viên nước, công viên ánh sáng, bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, rừng ngập mặn... tạo thành một thỏi nam châm đầy sức hút với du khách và các golfer chuyên nghiệp.

Cũng tại buổi lễ, Ông Phạm Minh Hiếu khẳng định: "Ngày hôm nay sẽ mở ra một chương mới cho Dragon Golf Links. Với quy mô 27 hố hoàn chỉnh, chúng tôi đã hoàn toàn đủ điều kiện để đăng cai các giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế, đưa Dragon Golf Links trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ golf Châu Á."

Ngay sau Lễ Khánh thành, giải đấu "Dragon Golf Links - Grand Opening" đã diễn ra đầy kịch tính và sôi nổi. Đây là cơ hội để hơn 230 golfer trở thành những người đầu tiên chinh phục trọn vẹn 27 hố golf đẳng cấp và ghi dấu ấn của mình trong ngày lịch sử của sân.

Các Golfer chinh phục 27 hố golf đẳng cấp quốc tế

Sự kiện khánh thành Dragon Golf Links Giai đoạn II không chỉ khẳng định tầm nhìn và tiềm lực của Chủ đầu tư Vạn Hương mà còn góp phần quan trọng vào việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch cao cấp, thu hút du khách và tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây chính là một công trình biểu tượng, minh chứng cho một Hải Phòng đang chuyển mình và một Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ ra thế giới.