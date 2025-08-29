Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dragon Golf Links khánh thành giai đoạn 2: Hoàn thiện 27 hồ golf tiêu chuẩn quốc tế

29-08-2025 - 10:00 AM | Bất động sản

Dragon Golf Links khánh thành giai đoạn 2: Hoàn thiện 27 hồ golf tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 23/08/2025, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Giai đoạn II - Hoàn thiện sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế Dragon Golf Links.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, chính thức ra mắt một sân golf trên biển đẳng cấp và đầu tiên tại Việt Nam, hoàn thiện mảnh ghép quan trọng trong quần thể Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Tới tham dự sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, cùng đông đảo đối tác, nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là hơn 230 golfer tham dự giải đấu chào mừng.

Phát biểu tại Lễ Khánh thành, ông Phạm Minh Hiếu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đã chia sẻ về hành trình đầy tâm huyết để kiến tạo nên một công trình biểu tượng. Ông nhấn mạnh: "Chỉ sau 2 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã hoàn thiện giấc mơ về một kiệt tác golf độc đáo nổi trên biển. Việc chính thức đưa vào hoạt động trọn vẹn sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế ngày hôm nay chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho cam kết, nỗ lực và tâm huyết của chủ đầu tư."

Dragon Golf Links khánh thành giai đoạn 2: Hoàn thiện 27 hồ golf tiêu chuẩn quốc tế- Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương phát biểu tại lễ khánh thành

Trải rộng trên tổng diện tích 133 ha và được xây dựng hoàn toàn trên biển, Dragon Golf Links là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế đẳng cấp quốc tế và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng của vùng biển Đồ Sơn. Được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman Golf Course Design, kiệt tác 27 hố golf tiêu chuẩn quốc tế mang đậm dấu ấn sân links cổ điển đầy thách thức. Điểm độc đáo của sân là được xây dựng hoàn toàn trên biển, những đường fairway dài và hẹp, các hố bunker sâu, dựng đứng, mang tới thử thách trí tuệ, kỹ thuật và cảm xúc của người chơi. Sân golf cũng được phủ xanh hoàn toàn bằng loại cỏ Paspalum Platinum cao cấp, có khả năng phục vụ trên 300 khách mỗi ngày.

Dragon Golf Links khánh thành giai đoạn 2: Hoàn thiện 27 hồ golf tiêu chuẩn quốc tế- Ảnh 2.

Sân Dragon Golf Links với tầm view khoáng đạt 360 độ view biển

Đặc biệt, Dragon Golf Links nằm trong siêu quần thể Du lịch quốc tế Đồi Rồng – một điểm đến "all-in-one" đẳng cấp. Với sứ mệnh kiến tạo điểm đến bền vững bốn mùa, Dragon Golf Links kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích đa dạng gồm Khách sạn Dream Dragon Resort, công viên nước, công viên ánh sáng, bãi biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, rừng ngập mặn... tạo thành một thỏi nam châm đầy sức hút với du khách và các golfer chuyên nghiệp.

Cũng tại buổi lễ, Ông Phạm Minh Hiếu khẳng định: "Ngày hôm nay sẽ mở ra một chương mới cho Dragon Golf Links. Với quy mô 27 hố hoàn chỉnh, chúng tôi đã hoàn toàn đủ điều kiện để đăng cai các giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế, đưa Dragon Golf Links trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ golf Châu Á."

Ngay sau Lễ Khánh thành, giải đấu "Dragon Golf Links - Grand Opening" đã diễn ra đầy kịch tính và sôi nổi. Đây là cơ hội để hơn 230 golfer trở thành những người đầu tiên chinh phục trọn vẹn 27 hố golf đẳng cấp và ghi dấu ấn của mình trong ngày lịch sử của sân.

Dragon Golf Links khánh thành giai đoạn 2: Hoàn thiện 27 hồ golf tiêu chuẩn quốc tế- Ảnh 3.

Các Golfer chinh phục 27 hố golf đẳng cấp quốc tế

Sự kiện khánh thành Dragon Golf Links Giai đoạn II không chỉ khẳng định tầm nhìn và tiềm lực của Chủ đầu tư Vạn Hương mà còn góp phần quan trọng vào việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch cao cấp, thu hút du khách và tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây chính là một công trình biểu tượng, minh chứng cho một Hải Phòng đang chuyển mình và một Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ ra thế giới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sếp CBRE: “Cách lõi trung tâm Tp.HCM từ 20-30km, giá bất động sản rẻ hơn một nửa”

Sếp CBRE: “Cách lõi trung tâm Tp.HCM từ 20-30km, giá bất động sản rẻ hơn một nửa” Nổi bật

Giá nhà tại TP.HCM khó hạ nhiệt vì lý do này

Giá nhà tại TP.HCM khó hạ nhiệt vì lý do này Nổi bật

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công nhưng… chưa triển khai

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công nhưng… chưa triển khai

08:17 , 29/08/2025
Con liệt sĩ mua nhà ở xã hội có cần điều kiện về thu nhập?

Con liệt sĩ mua nhà ở xã hội có cần điều kiện về thu nhập?

08:16 , 29/08/2025
TP.HCM chi 12.440 tỷ đồng mở đường nối xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3

TP.HCM chi 12.440 tỷ đồng mở đường nối xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3

08:16 , 29/08/2025
Nhiều chứng thực giấy tờ bất động sản được ủy quyền cho công chức cấp xã

Nhiều chứng thực giấy tờ bất động sản được ủy quyền cho công chức cấp xã

08:16 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên