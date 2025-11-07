Dream Town Hòa Bình: Khu đô thị kiến tạo phong cách sống mới tại Lương Sơn

Vị trí chiến lược – điểm giao thoa kinh tế vùng

Dự án tọa lạc ngay trung tâm Lương Sơn, liền kề Thủ đô Hà Nội và nằm trên các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 6, Quốc lộ 21A và trục đường kết nối KCN Phú Sơn.

Điểm nhấn then chốt là tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội (quy hoạch). Khi hoàn thiện, cung đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới Hà Nội chỉ còn khoảng 45 phút, đồng thời mở ra hành lang logistics mới gắn kết Hòa Bình với các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang…

Trong phạm vi 2 km, KCN Lương Sơn đã được lấp đầy 100%, quy tụ đông đảo chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao. Song hành cùng đó, KCN Phú Sơn đang được đầu tư hoàn thiện hạ tầng, từng bước trở thành tâm điểm công nghiệp mới. Sự kết hợp giữa nguồn nhân lực hiện hữu và dư địa phát triển mạnh mẽ phía trước tạo nên nhu cầu thực, bền vững về nhà ở và dịch vụ thương mại.

Liên kết giao thông của Dream Town Hoà Bình

Quy mô đồng bộ – diện mạo đô thị mới của Lương Sơn

Trên diện tích 23.000 m², Dream Town Hòa Bình (Khu dân cư Đồng Sẽ) được quy hoạch như một khu đô thị khép kín hiện đại với 134 sản phẩm gồm: 11 căn shophouse thương mại, 123 lô liền kề, 2 lô biệt thự và tòa tháp Trung tâm thương mại cao 12 tầng – biểu tượng đô thị mới đang dần hình thành tại Lương Sơn.

Toàn bộ hạ tầng từ đường nội khu (đường giao thông, điện, nước, viễn thông) đều được ngầm hóa, thi công đồng bộ từ nền móng tới kiến trúc, tạo nên một không gian sống chỉnh chu, bền vững và lâu dài.

Mặt bằng tổng thể Dream Town Hoà Bình

Phong cách sống HIPSTOWN – nhịp sống trẻ giữa thiên nhiên Lương Sơn

Dream Town định hình phong cách sống "Hipstown" – trẻ trung, hiện đại nhưng chan hòa với thiên nhiên miền núi . Cư dân được thụ hưởng hệ tiện ích ngay trong nội khu gồm trung tâm thương mại, siêu thị, khu mua sắm, bể bơi, phòng gym, phòng hội nghị và Sky Bar trên cao – nơi phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Lương Sơn. Dự án hướng tới một cộng đồng cư dân văn minh, đón đầu xu hướng sống xanh – tiện nghi đang được giới trẻ và chuyên gia lựa chọn.

Tiềm năng tăng trưởng và giá trị đầu tư dài hạn

Dream Town Hoà Bình sở hữu lợi thế liền kề Hà Nội – điểm đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư tới các đô thị vệ tinh, đồng thời nằm gần các khu công nghiệp lớn, nơi nhu cầu thuê và mua ở thực luôn cao. Hạ tầng khu vực đang được chú trọng đầu tư, với các tuyến kết nối như Lương Sơn – Xuân Mai, đường vào KCN Phú Sơn " Nhuận Trạch cũ"… từng bước hoàn thiện mạng lưới liên kết vùng. Đây là đòn bẩy quan trọng giúp tăng tiềm năng phát triển và giá trị tích lũy

*Các thông tin trên mang tính tham khảo, không phải cam kết lợi nhuận đầu tư.

DreamLands – chủ đầu tư định hướng giá trị bền vững

Tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 2HT Kinh Bắc (thành lập năm 2021), DreamLands chính thức tái cấu trúc thành Công ty Cổ phần Tập đoàn DreamLands vào tháng 3/2023.

Doanh nghiệp lựa chọn chiến lược phát triển bền vững với kim chỉ nam: "Pháp lý minh bạch – Chất lượng công trình – Trách nhiệm với khách hàng". DreamLands trực tiếp tham gia từ khảo sát, quy hoạch, pháp lý đến thi công và bàn giao dự án.

Thông tin liên hệ chính thức

Mọi thông tin về tiến độ và chính sách dự án Dream Town Hòa Bình được công bố tại:

Website: https://dreamlands.com.vn/dreamtown/

Fanpage: https://www.facebook.com/dreamtownhoabinh/

Hotline: 0979 479 392 – 024 66 555 777