DreamLands: Hành trình hiện thực ước mơ, nâng tầm cuộc sống

Giấc mơ về một chốn an cư lý tưởng

Với những người nuôi giấc mơ an cư, họ luôn có một nhu cầu thiết thực về một môi trường sống lành mạnh, an toàn, tiện ích đầy đủ và có khả năng kết nối khu vực thuận tiện. "An cư" ở đây là sự hòa trộn giữa cảm xúc và thực tế. Đó là một ngôi nhà nơi con cái có thể phát triển, cha mẹ an tâm và tài sản có triển vọng gia tăng theo thời gian.

Một chốn an cư lý tưởng phải hội tụ các yếu tố cốt lõi: hạ tầng giao thông thuận tiện, hệ thống trường học và cơ sở y tế gần kề, cùng không gian xanh đủ đầy để kiến tạo sự cân bằng cuộc sống. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng mong muốn một cộng đồng cư dân văn minh và gắn kết. Đồng thời, để biến "giấc mơ" thành "hiện thực" thì vấn đề pháp lý và tiến độ thực thi phải minh bạch.

Trong lúc đỏ mắt tìm kiếm một chủ đầu tư uy tín để gửi gắm niềm tin giữa thị trường bất động sản nhiều thử thách, nhiều người sẽ tình cờ nghe đến DreamLands. Thấu hiểu sâu sắc kỳ vọng của khách hàng, khi thiết kế mỗi dự án, DreamLands cam kết "đặt sự hài lòng của khách hàng làm chuẩn mực". Và họ đã thực sự chứng minh được cam kết này bằng chính hành trình của mình.

Chủ đầu tư, người bạn đồng hành đáng tin cậy

Được thành lập năm 2021 (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 2HT Kinh Bắc) và chính thức tái cấu trúc thành Công ty Cổ phần Tập đoàn DreamLands vào tháng 3/2023, doanh nghiệp chọn chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng công trình và pháp lý minh bạch làm kim chỉ nam. Với vai trò chủ đầu tư, DreamLands chịu trách nhiệm quản trị xuyên suốt dự án, từ khảo sát, thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư, thiết kế quy hoạch đến thi công và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng.

Với mỗi dự án, đội ngũ kỹ thuật DreamLands đều làm việc bằng tất cả sự tận tâm, đam mê và nhiệt huyết của những người khát khao nâng tầm chất lượng công trình vượt trội. Tiến độ thi công gấp rút, khẩn trương theo tiêu chuẩn và quy trình chất lượng của Bộ Xây dựng. Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, góp phần chỉnh trang quy hoạch của vùng, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

DreamLands theo đuổi những Giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu ngày này, đó là: "Vượt trội – Khác biệt – Bền vững". Sản phẩm vượt trội hơn các sản phẩm cùng phân khúc về chất lượng, tính pháp lý và dịch vụ bán hàng tạo nên sự khác biệt không thể trộn lẫn, định vị thương hiệu DreamLands trên thị trường bất động sản. Giá trị đó không chỉ một phút thoáng qua mà giá trị đó có thể trường tồn, bền vững từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhiều thế hệ khách hàng của Dream Lands

"Làm chủ không chỉ đặt viên gạch đầu tiên mà còn phải chịu trách nhiệm kiến tạo giá trị lâu dài cho cư dân và cộng đồng. Chúng tôi cam kết minh bạch pháp lý, tiến độ và chất lượng trong mọi dự án", Tổng giám đốc DreamLands chia sẻ.

Vườn thiền tại Dream Garden City

Hành trình và dấu ấn của DreamLands

Khởi đầu trong giai đoạn thị trường đầy thách thức, DreamLands chọn đi con đường bền bỉ thay vì tập trung vào lợi ích ngắn hạn. Chỉ sau một hành trình ngắn nhưng bền bỉ (gần 4 năm) DreamLands đã kiến tạo dấu ấn tại nhiều địa phương với những dự án tiêu biểu

Tại Bắc Ninh, khu nhà ở Vạn Phúc, phường Vạn An là minh chứng cho tiêu chuẩn xây dựng và quản lý chất lượng mà DreamLands theo đuổi. Dự án gồm 22 căn nhà phố liền kề, được quy hoạch và thi công bài bản, thể hiện sự hiện đại, đồng bộ và tiện nghi.

Tại Nam Định, dự án đất nền ven biển Giao Thủy quy mô hơn 3 ha, cũng có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh. Vị trí chiến lược cùng khả năng triển khai hiệu quả của dự án nhanh chóng thu hút giới đầu tư. Điều này cũng khẳng định năng lực chọn địa điểm và vận hành của DreamLands.

Còn tại Lương Sơn, Phú Thọ, hai dự án Dream Town Hòa Bình (Khu dân cư Đồng Sẽ) và Dream Garden City (Khu nhà ở tại xóm Cầu Sơn và xóm Đồng Bưng) lại có hướng đi khác biệt. Công ty xây dựng mô hình đô thị sinh thái, kết hợp giữa tiện ích cao cấp và không gian xanh rộng mở. Đây là bước đi phù hợp với xu hướng sống bền vững và nghỉ dưỡng đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.

Phối cảnh 3D dự án Dream Garden City - Thành phố vườn thị vượng

Giấc mơ về một chốn an cư lý tưởng không còn là viễn cảnh nếu chủ đầu tư biết lắng nghe, đầu tư bền vững và chịu trách nhiệm với cam kết của mình. DreamLands đặt trách nhiệm đó làm trung tâm trong mọi dự án để mỗi khách hàng tìm đến sẽ một được nhà và mua cả một tương lai an tâm cho gia đình. Hãy cùng DreamLands Hiện thực ước mơ, nâng tầm cuộc sống

