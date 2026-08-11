Vietjet phát cảnh báo

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Tối 11/8, Vietjet phát thông báo cho biết các chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM phải thay đổi kế hoạch khai thác, bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh do phát hiện drone gần khu vực sân bay.

Theo hãng, việc điều chỉnh kế hoạch khai thác được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách. Một số chuyến bay khác trong tối cùng ngày cũng có thể chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Vietjet khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay thông qua website, ứng dụng của hãng, tổng đài hoặc các kênh thông báo chính thức qua email, SMS.

Vietnam Airlines cũng phát thông báo cho biết, theo yêu cầu điều hành không lưu trong chiều tối 11/8, các chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất có thể phải bay chờ hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị, khiến lịch khai thác một số chuyến bị ảnh hưởng.﻿

Lần đầu tạm dừng cất, hạ cánh sau hai báo cáo phát hiện drone

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lúc 17h34, Đài chỉ huy nhận thông tin từ chuyến bay VJ601 của Vietjet, hành trình Cam Ranh - TP.HCM. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, tổ lái báo phát hiện một drone ở độ cao khoảng 3.000 feet.

Đến 18h16, tổ lái chuyến bay 3S621 từ TP.HCM đi Hà Nội tiếp tục phát hiện một drone ở bên phải máy bay, cách khoảng 500 m, khi tàu bay ở độ cao khoảng 1.800 feet.

Trước tình huống trên, từ 18h28, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được tạm dừng theo phương án ứng phó khi xảy ra tình huống vi phạm tĩnh không. Nhiều chuyến bay đi và đến sân bay phải chờ khai thác.

Đến 19h16, hoạt động tại sân bay được khôi phục.

Drone tiếp tục xuất hiện, Tân Sơn Nhất phải tạm dừng lần hai

Chỉ hơn 20 phút sau khi hoạt động trở lại, khoảng 19h40, cơ quan điều hành tiếp tục nhận thông tin phát hiện UAV ở hướng tây - tây nam sân bay.

Tình huống này khiến hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất phải đình chỉ thêm một lần nữa.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó khôi phục hoạt động cất, hạ cánh từ 20h34 ngày 11/8.

Không chỉ Vietjet, Vietnam Airlines cũng ghi nhận một số chuyến bay bị ảnh hưởng. Một chuyến từ Quy Nhơn đến TP.HCM sau thời gian bay chờ đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cần Thơ để bảo đảm an toàn và phù hợp lượng nhiên liệu còn lại.

Sau khi hoạt động cất, hạ cánh được khôi phục, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vẫn tiếp tục theo dõi tình hình và triển khai phương án ứng phó UAV theo quy định.﻿