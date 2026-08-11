Hộ kinh doanh sắp được cung cấp miễn phí phần mềm kế toán

Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp trao đổi về việc triển khai cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết: Việc này nhằm triển khai quy định tại Điều 10 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông Mai Sơn, việc cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung không chỉ là xây dựng hoặc mua sắm một sản phẩm công nghệ. Quan trọng là phải hình thành phương thức hỗ trợ thực chất, thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế.

Giải pháp được lựa chọn phải tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế. Phần mềm kế toán cần có khả năng tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh đang sử dụng.

Bên cạnh đó, phần mềm phải bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin và dữ liệu; tạo điều kiện thực hiện đầy đủ việc ghi chép, kế toán; hỗ trợ lưu trữ dữ liệu điện tử.

Một yêu cầu khác là giải pháp phải góp phần giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho người sử dụng.

Phương án triển khai cũng cần tận dụng năng lực, kinh nghiệm và các sản phẩm đã có trên thị trường. Đồng thời, việc thực hiện phải bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về tình hình, khả năng cung cấp phần mềm kế toán của các đơn vị đang có sản phẩm trên thị trường và tính năng của những phần mềm này.

Các nội dung khác được bàn gồm phương án triển khai, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, quản lý việc sử dụng của người nộp thuế, thời gian cung cấp phần mềm và cách thức hỗ trợ người sử dụng theo từng nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, 3 phương án đã được đưa ra để các đại biểu nghiên cứu, trao đổi. Với từng phương án, các đại biểu tập trung phân tích tính khả thi, thời gian triển khai, chức năng tối thiểu của phần mềm, yêu cầu kết nối với hệ thống của cơ quan thuế, kinh phí và nguồn lực hỗ trợ.

Qua cuộc họp, Cục Thuế tiếp tục ghi nhận ý kiến của các hiệp hội, đơn vị chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp cung cấp giải pháp. Đây là cơ sở để đánh giá đầy đủ năng lực thị trường, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và xây dựng phương án triển khai phù hợp.

Lãnh đạo Cục Thuế đánh giá: Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đưa chính sách hỗ trợ miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung vào thực tiễn. Qua đó, chính sách hướng đến giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật thuế.