Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hộ kinh doanh sắp được cung cấp miễn phí phần mềm kế toán

| | Doanh nghiệp

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trao đổi về việc triển khai cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh - Ảnh: Cục Thuế

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trao đổi về việc triển khai cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh - Ảnh: Cục Thuế

Theo Cục thuế, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh có thể được cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung.

Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp trao đổi về việc triển khai cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết: Việc này nhằm triển khai quy định tại Điều 10 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông Mai Sơn, việc cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung không chỉ là xây dựng hoặc mua sắm một sản phẩm công nghệ. Quan trọng là phải hình thành phương thức hỗ trợ thực chất, thuận tiện, an toàn và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người nộp thuế.

Giải pháp được lựa chọn phải tuân thủ pháp luật về kế toán, thuế. Phần mềm kế toán cần có khả năng tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số mà doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh đang sử dụng.

Bên cạnh đó, phần mềm phải bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin và dữ liệu; tạo điều kiện thực hiện đầy đủ việc ghi chép, kế toán; hỗ trợ lưu trữ dữ liệu điện tử.

Một yêu cầu khác là giải pháp phải góp phần giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho người sử dụng.

Phương án triển khai cũng cần tận dụng năng lực, kinh nghiệm và các sản phẩm đã có trên thị trường. Đồng thời, việc thực hiện phải bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về tình hình, khả năng cung cấp phần mềm kế toán của các đơn vị đang có sản phẩm trên thị trường và tính năng của những phần mềm này.

Các nội dung khác được bàn gồm phương án triển khai, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, quản lý việc sử dụng của người nộp thuế, thời gian cung cấp phần mềm và cách thức hỗ trợ người sử dụng theo từng nhóm đối tượng.

Đáng chú ý, 3 phương án đã được đưa ra để các đại biểu nghiên cứu, trao đổi. Với từng phương án, các đại biểu tập trung phân tích tính khả thi, thời gian triển khai, chức năng tối thiểu của phần mềm, yêu cầu kết nối với hệ thống của cơ quan thuế, kinh phí và nguồn lực hỗ trợ.

Qua cuộc họp, Cục Thuế tiếp tục ghi nhận ý kiến của các hiệp hội, đơn vị chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp cung cấp giải pháp. Đây là cơ sở để đánh giá đầy đủ năng lực thị trường, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và xây dựng phương án triển khai phù hợp.

Lãnh đạo Cục Thuế đánh giá: Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đưa chính sách hỗ trợ miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung vào thực tiễn. Qua đó, chính sách hướng đến giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật thuế.

Theo An Diệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes cập nhật tình hình nhiều dự án lớn

Vinhomes cập nhật tình hình nhiều dự án lớn Nổi bật

Một doanh nghiệp quân đội Việt Nam tự đóng mới tàu chiến đấu có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất từ trước đến nay

Một doanh nghiệp quân đội Việt Nam tự đóng mới tàu chiến đấu có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất từ trước đến nay Nổi bật

THERMOMIX và chương tiếp theo của căn bếp hiện đại

THERMOMIX và chương tiếp theo của căn bếp hiện đại

20:00 , 11/08/2026
Vingroup có thay đổi quan trọng

Vingroup có thay đổi quan trọng

16:49 , 11/08/2026
Việt Nam có tòa nhà xác lập kỷ lục đầu tiên tại Đông Nam Á: Đó là gì?

Việt Nam có tòa nhà xác lập kỷ lục đầu tiên tại Đông Nam Á: Đó là gì?

15:59 , 11/08/2026
Khởi động "kỳ tích" made by Vietnam trong lĩnh vực nước ta trong top đầu thế giới, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo

Khởi động "kỳ tích" made by Vietnam trong lĩnh vực nước ta trong top đầu thế giới, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo

15:36 , 11/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên