Dr.Papie phát triển hệ giải pháp chăm sóc sơ sinh theo chuẩn Nhi khoa

Trong quá trình đồng hành cùng các gia đình Việt, nhu cầu chăm sóc trẻ ngày càng trở nên chuyên biệt hơn. Từ thực tế đó, Dr.Papie phát triển các giải pháp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời.

Bộ sản phẩm mới: Giải pháp cho những nhu cầu chăm sóc đặc thù của trẻ sơ sinh

Gạc răng miệng 60 gói – Dòng gạc tẩm ẩm sở hữu bằng sáng chế, được nhiều phụ huynh lựa chọn trong chăm sóc răng miệng cho trẻ sơ sinh

Gạc răng miệng Dr.Papie nhiều năm qua đã trở thành lựa chọn quen thuộc của phụ huynh khi tìm kiếm giải pháp hỗ trợ ngăn ngừa tưa lưỡi cho trẻ nhỏ. Sản phẩm sử dụng công thức tẩm ẩm đã được cấp bằng sáng chế và được 95% phụ huynh ghi nhận hiệu quả trong hỗ trợ giảm nguy cơ tưa miệng. Phiên bản 60 gói được tối ưu chi phí hơn so với hộp nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình có trẻ sơ sinh. Thiết kế gói cắt góc an toàn và hộp nắp bật giúp thuận tiện khi bảo quản và sử dụng.

Phiên bản gạc răng miệng 60 gói (phải) tối ưu chi phí, tiết kiệm hơn so với phiên bản 30 gói (trái)

Nước súc miệng Dr.Papie 4 KHÔNG cho trẻ từ 2 tuổi

Dr.Papie bổ sung nước súc miệng cho trẻ 2+ với Fibregum B, Xylitol, NaCl và công thức "4 không": không cồn, không Fluoride, không menthol, không chất diện hoạt. Sản phẩm hỗ trợ giảm mảng bám và phòng ngừa sâu răng, an toàn ngay cả khi trẻ nuốt phải.

Nước súc miệng Dr.Papie cho bé 2 tuổi, hương đào, hỗ trợ phòng ngừa sâu răng, mảng bám, an toàn khi bé nuốt

Từ gạc 0+ dành cho giai đoạn sơ sinh đến nước súc miệng 2+ cho trẻ lớn hơn, Dr.Papie hiện đã xây dựng được nhóm sản phẩm chăm sóc răng miệng bao phủ theo từng độ tuổi, đáp ứng nhu cầu vệ sinh răng miệng của trẻ trong các giai đoạn phát triển khác nhau.

Khăn hăm – dòng sản phẩm mới thể hiện rõ dấu ấn "chuẩn Nhi khoa" của Dr.Papie

Khăn hăm Dr.Papie thuộc nhóm sản phẩm chăm da, được phát triển dựa trên nền tảng hiểu biết về làn da trẻ sơ sinh mà thương hiệu đã xây dựng thông qua dòng Nước tắm thảo dược Dr.Papie. Từ kinh nghiệm này, Dr.Papie mở rộng sang chăm sóc vùng da tã – khu vực dễ chịu tác động bởi ẩm ướt và ma sát – bằng sản phẩm khăn hăm với công thức hệ gel 4 cơ chế.

Sản phẩm ứng dụng chất làm sạch sinh học Rheance One, kết hợp Trà Shan Tuyết và Lô Hội hỗ trợ giảm viêm – làm dịu, cùng hệ dưỡng ẩm và Acid Lactic giúp duy trì pH sinh lý. Công thức này đảm nhiệm ba vai trò: làm sạch, phục hồi và làm dịu cho vùng da tã nhạy cảm.

Bọt rửa bình gốc thực vật và khăn hăm Dr.Papie được phát triển cho nhu cầu vệ sinh và chăm da hằng ngày của trẻ nhỏ.

Bọt rửa bình gốc thực vật – giải pháp làm sạch an toàn cho đồ dùng trẻ nhỏ

Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc trực tiếp, Dr.Papie giới thiệu bọt rửa bình với công thức gốc thực vật và hoạt chất làm sạch dịu nhẹ như Decyl Glucoside. Dạng bọt sẵn giúp giảm tối đa tồn dư hóa chất, phù hợp cho bình sữa và các vật dụng tiếp xúc thường xuyên với trẻ nhỏ. Sản phẩm không chứa sulfat, paraben, hương liệu nhân tạo; mùi hương được tạo từ tinh dầu cam tự nhiên.

Combo Mẹ Tròn Con Vuông – Giải pháp trọn gói, chuẩn khoa học cho mẹ chuẩn bị đi sinh

Từ nhu cầu thực tế của mẹ bầu, Dr.Papie ra mắt Combo Mẹ Tròn Con Vuông gồm Gạc răng miệng, Nước tắm thảo dược, Tăm bông và Tinh dầu tràm – những vật dụng thiết yếu trong những ngày đầu đời của trẻ. Bộ combo mang đến giải pháp gọn gàng, đầy đủ và thuận tiện khi đi sinh, đồng thời phù hợp làm quà tặng cho gia đình đón bé chào đời.

Combo Mẹ Tròn Con Vuông gồm các vật dụng thiết yếu cho mẹ và bé, giúp chuẩn bị đầy đủ và thuận tiện khi đi sinh.

Đồng hành cùng phụ huynh trong chăm sóc trẻ theo chuẩn Nhi khoa

Trong quá trình phát triển các giải pháp chăm sóc sơ sinh theo chuẩn Nhi khoa, Dr.Papie tiếp tục bổ sung những sản phẩm an toàn và phù hợp sinh lý trẻ nhỏ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc ngày càng đa dạng của các gia đình Việt. Bên cạnh các dòng sản phẩm có hàm lượng nghiên cứu cao, thương hiệu cũng mở rộng những sản phẩm hỗ trợ như khăn sữa sợi tre hay tăm bông để phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, qua đó giúp danh mục trở nên đồng bộ và tiện lợi hơn với đời sống chăm sóc trẻ.

Hiện các sản phẩm đã được phân phối tại hệ thống nhà thuốc và cửa hàng mẹ – bé trên toàn quốc. Đại diện Dr.Papie cho biết thương hiệu mong muốn đồng hành cùng phụ huynh trong chăm sóc trẻ nhỏ theo chuẩn Nhi khoa ngay từ giai đoạn khởi đầu, với định hướng tiếp cận bền vững và nhất quán dành cho những năm tháng đầu đời của trẻ.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Starmed

Địa chỉ: Số 28-30 TT4A, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam