Dr.Reju đón đầu xu hướng thẩm mỹ với công nghệ EndyMed Pro

Thị trường thẩm mỹ toàn cầu đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, khi các công nghệ không xâm lấn – ít nghỉ dưỡng – hiệu quả lâu dài trở thành lựa chọn ưu tiên của cả chuyên gia và khách hàng. Điều trị trẻ hóa nội sinh giờ đây không còn là xu hướng, mà đã trở thành chuẩn mực chăm sóc da hiện đại, đặc biệt khi người dùng ngày càng quan tâm đến phương pháp an toàn, khoa học và phục hồi lâu dài.

Tại Việt Nam, nhiều clinic định hướng y khoa đang từng bước nâng cấp hệ thống điều trị bằng cách đầu tư vào thiết bị công nghệ cao – không chạy theo trào lưu, mà dựa trên hiệu quả lâm sàng và khả năng cá nhân hóa phác đồ. Trong đó, công nghệ EndyMed 3DEEP® RF từ Israel đang nổi bật như một giải pháp nâng cơ, trẻ hóa và tái tạo làn da, được ứng dụng rộng rãi tại các cơ sở thẩm mỹ điều trị da chuyên sâu trên toàn thế giới.

Dr.Reju chính thức sở hữu EndyMed Pro – Máy trị liệu dùng sóng RF - Đa phương thức trong y học tái tạo và trẻ hóa da công nghệ cao

Ngày 16/7/2025, là một bước ngoặt quan trọng tại Công ty TNHH viện thẩm mỹ Dr.Reju, khi phòng khám chính thức tiếp nhận chuyển giao thiết bị EndyMed Pro – công nghệ 3DEEP® RF EndyMed từ Israel, được phân phối chính hãng bởi công ty Cổ phần Erada Việt Nam. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn là dấu ấn khẳng định định hướng chuyên sâu hóa trong y học tái tạo mà phòng khám đang kiên định theo đuổi.

Công nghệ 3DEEP® RF là nền tảng cốt lõi tạo nên hiệu quả vượt trội của thiết bị EndyMed Pro. Ưu việt hoàn toàn với các dòng RF đơn cực hoặc lưỡng cực truyền thống – vốn dễ gây nóng rát hoặc làm tổn thương lớp biểu bì – công nghệ 3DEEP® sử dụng năng lượng RF đa nguồn, được kiểm soát chặt chẽ và truyền sâu vào lớp trung – hạ bì, mà không gây xâm lấn hay đau đớn.

Điểm nổi bật chính là khả năng điều tiết nhiệt độ chính xác tại các lớp da khác nhau: năng lượng RF tập trung ở lớp hạ bì với mức nhiệt trị liệu lý tưởng từ 55°C đến 60 °C, trong khi bề mặt da vẫn được duy trì ổn định và thoải mái. Nhờ đó, quá trình kích thích sản sinh collagen và elastin diễn ra mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không tổn thương mô, không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Sự phân bố năng lượng đều, kiểm soát nhiệt độ thông minh cùng thiết kế tay cầm chuyên biệt cho từng vùng điều trị giúp EndyMed Pro không chỉ làm săn chắc da, giảm nhăn và nâng cơ tự nhiên, mà còn tái cấu trúc nền da từ bên trong – đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn trẻ hóa mới: hiệu quả sâu, phục hồi nhanh và phù hợp với đa dạng tình trạng da.

Ưu điểm vượt trội của công nghệ điều trị đa chức năng EndyMed Pro

Công nghệ đã được FDA Hoa Kỳ và CE Châu Âu chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả, với các kết quả đã được chứng minh lâm sàng tại các trung tâm và phòng khám uy tín trên toàn thế giới.

Lựa chọn cấu hình tinh gọn – Tập trung hiệu quả điều trị chuyên sâu

Tại công ty TNHH viện thẩm mỹ Dr.Reju, EndyMed Pro được triển khai với hai tay cầm điều trị chuyên biệt – lựa chọn dựa trên định hướng chuyên môn và nhóm khách hàng mục tiêu mà phòng khám đang phục vụ:

Tay cầm Intensif RF Microneedling

Tay cầm Intensif RF Microneedling sử dụng công nghệ 3DEEP® RF thế hệ mới với 25 vi kim mạ vàng siêu nhỏ (300 micron), đưa năng lượng vào sâu đến 5mm. Những vi tổn thương giả được tạo ra giúp kích hoạt quá trình phục hồi tự nhiên, thúc đẩy tăng sinh collagen và elastin hiệu quả.

Với thiết kế tinh tế, Intensif mang lại trải nghiệm điều trị thoải mái và an toàn cho khách hàng. Kim mạ vàng vô trùng, tương thích sinh học giúp giảm nguy cơ kích ứng. Cơ chế di chuyển của kim diễn ra mượt mà, không gây giật hay đau. Công nghệ kiểm tra và điều chỉnh độ sâu kim chính xác cho phép cá nhân hóa từng liệu trình theo tình trạng da thực tế. Mang lại hiệu quả cao trong điều trị các vấn đề như sẹo mụn, vết nhăn sâu, vết rạn da hoặc các trường hợp khác cần tác động vào sâu dưới da.

Đặc biệt, Intensif RF Microneedling còn có khả năng ức chế tế bào Melanocytes hoạt động quá mức, giúp hỗ trợ điều trị nám và tăng sắc tố hiệu quả lâu dài. Công nghệ sử dụng năng lượng cột nhiệt vi điểm để bóc tách nám bề mặt, hạn chế tăng sắc tố, phá vỡ các tổ chức nám sâu, kích thích tăng sinh collagen, từ đó tái tạo màng đáy tối ưu.

Tay cầm Intensif RF Microneedling với công nghệ 3DEEP® RF thế hệ mới

Tay cầm Mini Shaper

Tay cầm Mini Shaper ứng dụng RF không xâm lấn, tập trung sử dụng cho điều trị vùng quai hàm, dưới cằm, xương hàm, cánh tay, mặt đùi trong và vùng ngực. Đây là lựa chọn tối ưu để nâng cơ nhẹ nhàng, cải thiện độ săn chắc và định hình đường nét khuôn mặt mà không cần phẫu thuật, đặc biệt phù hợp với khách hàng ưu tiên hiệu quả tự nhiên.

Nâng cơ và săn chắc da với tay cầm Mini Shaper của EndyMed Pro

Không đi theo hướng đầu tư dàn trải, Dr.Reju lựa chọn cấu hình tinh gọn – tập trung vào các tay cầm có khả năng ứng dụng lâm sàng cao, phục vụ nhóm điều trị trọng tâm như: trẻ hóa da, phục hồi sau tổn thương, nâng cơ không xâm lấn và tái cấu trúc nền da. Cách tiếp cận này thể hiện sự am hiểu sâu sắc về công nghệ và khả năng xây dựng phác đồ cá nhân hóa cho từng tình trạng da cụ thể.

Tư duy chọn lọc công nghệ – Ưu tiên hiệu quả, an toàn và thực tiễn lâm sàng

Chia sẻ về lý do lựa chọn EndyMed Pro, bác sĩ Đinh Hồng Cẩm – người trực tiếp xây dựng phác đồ điều trị tại Dr.Reju – cho biết:

"Điều tôi đánh giá cao ở EndyMed Pro là khả năng kiểm soát năng lượng chính xác đến từng lớp da, giúp tối ưu hiệu quả trẻ hóa mà vẫn đảm bảo an toàn tối đa. Với những làn da nhạy cảm, tăng sắc tố hoặc lão hóa sớm do rối loạn nội tiết, công nghệ 3DEEP® RF là lựa chọn đáng tin cậy, vì vừa can thiệp sâu vừa hỗ trợ phục hồi nền da toàn diện."

Với kinh nghiệm 8 năm làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Đinh Hồng Cẩm có nền tảng vững chắc trong việc kết hợp kiến thức nội khoa và chuyên môn da liễu để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu, đặc biệt cho nhóm khách hàng có làn da nhạy cảm và các tình trạng da khó điều trị có liên quan nội tiết bên trong như nám, mụn…

Dr.Reju – Clinic chuẩn y khoa với định hướng lâu dài và cá nhân hóa

Là một trong những clinic theo chuẩn y khoa tại TP.HCM, Dr.Reju tập trung xây dựng hệ thống điều trị dựa trên nền tảng khoa học, chuyên môn và trải nghiệm khách hàng. Mỗi phác đồ tại đây đều được cá nhân hóa, kết hợp giữa thiết bị công nghệ cao, sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và quy trình chăm sóc được giám sát chặt chẽ.

Erada Việt Nam trao bằng chứng nhận sở hữu công nghệ EndyMed chính hãng đến Dr.Reju

Việc đưa Endymed Pro vào vận hành, với sự chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật từ Erada Việt Nam, là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển của Dr.Reju – khẳng định định hướng trở thành phòng khám da liễu – công nghệ cao hàng đầu, nơi khách hàng được chăm sóc toàn diện bởi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

𝐃𝐑.𝐑𝐄𝐉𝐔 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐌𝐞𝐝𝐢

Địa chỉ: L2-3-4, RR13 Hồng Lĩnh, Phường Hòa Hưng, Quận 10, TP.HCM

Hotline / Zalo : 0978 111 726

www.drreju.com