Dự án 4.500 tỷ ở Hà Nội được chấp thuận sau 5 năm, chủ đầu tư từng nói "không hào hứng", làm vì sẵn đất

Công ty cổ phần tập đoàn Hóa Chất Đức Giang (DGC) cho biết, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại phường Việt Hưng, TP.Hà Nội.

Dự án này do Nhà đầu tư là Tập đoàn Hoá chất Đức Giang đề xuất, chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang. Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang là công ty con do tập đoàn Hóa chất Đức Giang nắm 100% vốn.

Công trình này được xây dựng trên diện tích 47.470m². Quy mô dự án gồm 60 căn liền kề 1 tầng hầm và 5 tầng nổi và hai tòa chung cư cao 25 tầng với tổng cộng 880 căn hộ.

Bên cạnh đó, dự án còn có cụm trường học rộng 1,1 ha cùng khu công trình công cộng đa chức năng phục vụ thương mại, văn phòng và thể thao.

Tổng mức đầu tư ước 4.500 tỷ đồng , toàn bộ bằng vốn tự có của Đức Giang. Thời gian thực hiện dự án từ 2025 đến 2030.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra hồi cuối tháng 3 năm nay, khi chia sẻ với các cổ đông về dự án này, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, nói "không hào hứng" với việc làm bất động sản. Công ty làm vì đã có sẵn đất từ trước, không phải vì muốn dấn thân vào lĩnh vực này.

Ông Huyền cho hay, công ty đã chờ đợi 5 năm để được cấp phép triển khai dự án. Với giá bán dự kiến 40 triệu đồng/m2 nhà chung cư và 100 triệu đồng/m2 nhà liền kề, dự án này dự kiến mang về khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo ước tính của Vietcap, dự án có thể mang lại 413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2027 và khoảng 1.000 tỷ đồng vào năm 2028, thời điểm bàn giao chính.

Tuy nhiên, ông Huyền khẳng định: ﻿"Cả Việt Nam mà đổ xô làm bất động sản thì không biết đất nước đi về đâu. Chúng tôi muốn tập trung vào làm sản xuất", ông Đào Hữu Huyền nói.

Ngoài dự án tại Việt Hưng, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng đang xem xét triển khai một dự án nhà ở khoảng 3 ha tại Hải Phòng thông qua Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng. Tuy nhiên, dự án này chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chứ không phải mục tiêu kinh doanh thương mại.

Hóa chất Đức Giang được thành lập năm 1963 và cổ phần hóa năm 2003. Đây là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất hóa chất như photpho vàng, axit photphoric, phân bón, bột giặt và xút công nghiệp.

Liêm quan đến hoạt động kinh doanh, trong quý I3/2025, công ty ghi nhận doanh thu 2.816 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 751 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hóa chất Đức Giang đạt doanh thu thuần hơn 8.521 tỷ đồng, tăng 14,4% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2.532 tỷ đồng, tăng 9%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng đã đề ra trong năm 2025.

Ảnh phối cảnh dự án, nguồn Hóa chất Đức Giang.﻿