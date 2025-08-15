Dự án bãi đậu xe san phẳng mộ vợ vua Tự Đức: Cho chuyển mục đích sử dụng đất

UBND TP Huế vừa ban hành quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị thuê đất.

Theo đó, UBND TP Huế chuyển mục đích sử dụng 14.141,8 m2 đất tại phường Thủy Xuân và cho Công ty Chuỗi Giá Trị thuê toàn bộ khu đất này để thực hiện dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh.

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Công ty được thuê đất đến thời hạn 13/4/2046.

Một góc khu đất được UBND TP Huế cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng và cho thuê để tiếp tục triển khai dự án bãi đậu xe sau nhiều năm "đắp chiếu".

Giá tính tiền thuê đất mà Công ty Chuỗi Giá Trị phải nộp được tính theo 3 vị trí. Vị trí 1 - diện tích 4.089,1 m2 có giá 3.113.400 đồng/m2. Vị trí 2 - diện tích 4.111,7 m2 có giá 1.743.600 đồng/m2. Vị trí 3 - diện tích 5.941,0 m2 có giá 1.152.000 đồng/m2.

UBND TP Huế yêu cầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị không xây dựng công trình đối với phần diện tích đất làm lối đi chung vào khu lăng mộ phi tần vua Tự Đức để đảm bảo việc sử dụng chung.

Khu mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) hiện được phục dựng lại tại vị trí ban đầu.

Báo Điện tử VTC News từng có bài viết phản ánh việc dự án trên bị treo nhiều năm sau khi san phẳng mộ của vợ vua Tự Đức . Theo đó, toàn bộ khuôn viên dự án sau nhiều năm vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ dại mọc quá nửa thân người. Tấm bảng thông tin dự án được dựng lên cách đây hơn nửa thập kỷ bị rách tả tơi, chữ mờ chữ tỏ.

Ngày 20/6/2017, người dân phường Thủy Xuân và Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc (hoàng tộc nhà Nguyễn) phản ánh việc đơn vị thực hiện dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh đã san ủi mộ của vua Tự Đức. Sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh sự việc, các lực lượng liên quan vào cuộc tìm kiếm và tìm thấy tấm bia của lăng cách vị trí huyệt mộ khoảng 100m. Bia này có khắc dòng chữ Hán "Tiền triều Tài nhân Cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ". Theo đó, đây là lăng bà Tài nhân họ Lê, người đứng hàng thứ 9 trong Cửu giai phi, là phi tần vua Tự Đức.



