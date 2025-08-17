Dự án điện khí lớn nhất tỉnh Quảng Trị hiện ra sao?

Dự án được được khởi công vào ngày 15/1/2022, triển khai thực hiện tại khu phức hợp năng lượng thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Tr ị.

Phối cảnh Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 15/8, ông Trần Quang Trung - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị - cho biết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh của UBND tỉnh Quảng Trị vào tháng 12/2024, tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh từ 53.668 tỷ đồng lên 59.202 tỷ đồng (tương đương 2,3 tỷ USD), trong đó vốn góp của Liên danh nhà đầu tư để thực hiện dự án là hơn 14.800 tỷ đồng; vốn huy động là hơn 44.400 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây dựng Kho cảng LNG Hải Lăng có thể tiếp nhận tàu chở LNG từ 120.000 đến 180.000 m3, công suất tiếp nhận 1,5 triệu tấn LNG/năm; Nhà máy phát điện 1.500 MW.

Theo kế hoạch ban đầu dự án sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2026 - 2027. Song hiện dự án gặp một số khó khăn và chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu nên tiến độ đã được điều chỉnh mới.

Khu vực thực hiện Dự án LNG Hải Lăng, giai đoạn 1.

Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị thông tin, quý II/2021 - tháng 12/2025, giai đoạn chuẩn bị dự án bao gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở; giai đoạn thực hiện dự án bao gồm thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, đền bù giải phóng mặt bằng, san gạt mặt bằng…

Quý I/2026 -quý IV/2029, thiết kế mua sắm, xây dựng hạng mục công trình và lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử và nghiệm thu. Quý II/2029, hoàn thành dự án, đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 của Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1. Quý IV/2029, đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 2.

Liên quan đến dự án điện khí này, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - vừa có buổi làm việc với đại diện nhà đầu tư để nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã đề xuất tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành liên quan hỗ trợ tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư , cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các vấn đề liên quan đến hạ tầng cảng biển.

"Mục tiêu cuối cùng là dự án sẽ được xây dựng trên thực địa trong thời gian tới, vận hành trước năm 2030, góp phần đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực. Theo kế hoạch mới, dự án dự kiến sẽ khởi động vào quý I/2027 và vận hành thương mại vào quý IV/2029", ông Tiến cho biết.