Sắp làm 2 cầu - đường gần 10.000 tỷ, giải cứu kẹt xe khu Nam TPHCM

Hiện nay các tuyến đường từ khu vực phía Nam vào trung tâm TPHCM đang trong tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Các trục đường chính như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, đường Phạm Hùng… thường xuyên bị ùn ứ, dù là giờ thấp điểm.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, Thành phố đang có kế hoạch xây dựng hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng gồm: cầu - đường Nguyễn Khoái và cầu - đường Bình Tiên.

Theo Ban Giao thông TPHCM, dự án cầu - đường Nguyễn Khoái dự kiến khởi công tháng 11/2025 và hoàn thành vào quý IV/2027, nếu tiến độ giải phóng mặt bằng và các thủ tục kịp thời.

Tổng thể dự án cầu - đường Nguyễn Khoái.

Công trình có tổng vốn hơn 3.724 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó khoảng 1.392 tỷ đồng chi cho bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng; 1.619 tỷ đồng dành cho xây dựng.

Dự án sẽ xây cầu dài 2,5 km, rộng 6,5-25,5 m, nối quận 7 (cũ) qua quận 1 (cũ), vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé. Ngoài ra còn làm đường dẫn dài hơn 1 km, đường gom Nguyễn Khoái 626 m, hai đường gom Hoàng Trọng Mậu 222 m và cải tạo gần 900 m đường Võ Văn Kiệt, mở rộng lên 63,5 m.

Công trình cầu - đường Nguyễn Khoái vượt kênh Tẻ và kênh Bến Nghé (theo trục đường Nguyễn Khoái - D1) sau khi hoàn thành sẽ tạo thành trục đường chính kết nối khu Nam với khu trung tâm TPHCM.

Công trình góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cầu kênh Tẻ, đường Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Chữ Y... hiện hữu; đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực ngày càng tăng cao....

Hiện nay, các tuyến đường từ khu Nam vào trung tâm TPHCM thường xuyên quá tải, ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Huy

Giao thông ùn ứ trên khu vực cầu chữ Y (bên trái) và cầu Nguyễn Văn Cừ (bên phải) trong giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Huy

Đối với cầu - đường Bình Tiên, UBND TPHCM cũng vừa phê duyệt quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế kiến trúc cho dự án này. Theo đó, tuyến sẽ dài 3,66 km nối từ đường Phạm Văn Chí (quận 6 cũ, nay là phường Bình Tiên) đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh cũ, nay là xã Bình Hưng).

Công trình gồm cầu vượt dài 3,1 km, rộng 4-6 làn xe, bắc qua kênh Tàu Hũ, kênh Đôi, đường Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh để kết nối quốc lộ 50; phía dưới bố trí đường song hành rộng 2-6 làn. Dự án cần khoảng 22,5 ha đất.

Phối cảnh công trình cầu - đường Bình Tiên.

Tổng vốn đầu tư gần 6.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó hơn 3.369 tỷ đồng chi bồi thường, giải phóng mặt bằng; 2.915 tỷ đồng dành cho xây lắp. Dự kiến, công trình sẽ được khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Cầu - đường Bình Tiên khi hoàn thành được kỳ vọng mở thêm trục giao thông mới từ trung tâm về khu Nam và cảng Hiệp Phước, đồng thời kết nối với Vành đai 2, 3 và 4.