TP.HCM giao MAUR làm chủ đầu tư 2 tuyến metro gần 100.000 tỷ

Theo Quyết định của UBND TP.HCM, 2 dự án metro số 1 và số 2 đi Bình Dương không thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, mà lập ngay dự án đầu tư theo Luật Đường sắt 2025 (sửa đổi).

Ngày 16/8, UBND TP.HCM có quyết định giao Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) làm chủ đầu tư, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến metro số 1 TP mới Bình Dương đi Suối Tiên và metro số 2 từ phường Thủ Dầu Một đi Hiệp Bình. Hai tuyến metro này có tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

Metro số 1 Bình Dương có điểm đầu tại nhà ga S1 thuộc TP mới Bình Dương.

Cụ thể, UBND TP.HCM giao MAUR khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho cả 2 tuyến, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Đồng thời, MAUR phải xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tháng, quý, năm để báo cáo UBND thành phố cùng các sở, ngành liên quan; chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, chất lượng, hiệu quả đầu tư và tiến độ.

UBND TP.HCM đồng thời giao Sở Xây dựng rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch liên quan. Đặc biệt là quy hoạch khu vực phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD), hướng dẫn MAUR lập và thẩm định dự án đầu tư.

Sở Nông nghiệp - Môi trường rà soát quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất trên các tuyến, tham mưu phương án khai thác TOD hiệu quả.

Tuyến metro số 1 điểm đầu từ ga S1 ngay trung tâm TP mới Bình Dương và điểm cuối kết nối ga Suối Tiên của metro Bến Thành - Suối Tiên có chiều dài hơn 29km, toàn bộ đi trên cao.

Tuyến này dự kiến có 17 nhà ga và dùng chung depot Long Bình thuộc metro Bến Thành - Suối Tiên. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án này là 46.725 tỷ đồng.

Trước thời điểm Luật Đường sắt 2025 (sửa đổi) có hiệu lực, metro số 1 đã được Hội đồng thẩm định nhà nước hoàn tất thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đã trình Chính phủ.

Tuyến số 2 có điểm đầu từ phường Thủ Dầu Một và điểm cuối tại phường Hiệp Bình kết nối với tuyến metro số 3 TP.HCM (cũ) với tổng chiều dài dài 21,87km, toàn bộ cũng đi trên cao.

Tuyến này dự kiến có 13 ga và một depot dùng chung với metro số 3 TP.HCM tại Hiệp Bình.

Tổng vốn đầu tư của tuyến metro này khoảng 50.425 tỷ đồng. Tuyến này cũng đã được Hội đồng thẩm định nội bộ của địa phương tổ chức thẩm định trước khi sáp nhập với TP.HCM.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên của TP.HCM gần 1 năm vận hành đã giải quyết ùn tắc giao thông rất lớn cho khu vực phía Đông thành phố.

Vào tháng 7, MAUR có công văn khẩn gửi UBND TP.HCM và Sở Tài chính, đề xuất giao nhiệm vụ chủ đầu tư và bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2025 để chuẩn bị đầu tư. Trước mắt đề xuất 10 tỷ đồng cho mỗi dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có mạng lưới metro dài 1.012km với 27 tuyến. Trong đó theo quy hoạch cũ, khu vực Bình Dương có 12 tuyến, TP.HCM (cũ) có 1 2 tuyến và Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 tuyến.

Ngày 27/6, Quốc hội đã thông qua Luật Đường sắt 2025 bổ sung thêm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư phát triển đường sắt, bao gồm cả đường sắt đô thị. Do đó, 2 dự án metro nối Bình Dương thuộc đối tượng thực hiện theo quy định mới về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo Luật số 90/2025/QH15, và không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư. Theo quy định mới, các dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình phát triển đô thị mô hình TOD, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư và quyết định điều chỉnh theo trình tự, thủ tục tương tự như dự án nhóm A do địa phương quản định của pháp luật có liên quan.



