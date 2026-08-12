Dự án gần 7.000 tỷ đồng của Sun Group tại nơi được ví như “Đà Lạt thứ 2” có diễn biến quan trọng

Ngày 10/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì buổi làm việc với UBND xã Măng Đen và các đơn vị liên quan về công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án Khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen.

Theo báo cáo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đang tập trung triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trên địa bàn xã Măng Đen. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị số 1, với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Đối với dự án Khu đô thị số 1, tổng diện tích quy hoạch khoảng 264ha. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất đã thực hiện được 339/340 thửa, tương ứng khoảng 255ha. Công tác xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị số 01. Mục tiêu hoàn thành giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án Khu đô thị số 01 trong tháng 8/2026.

UBND xã Măng Đen chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các phương án, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Khu đô thị số 01, trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt theo quy trình, quy định. Hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường theo quy định; thường xuyên báo cáo tiến độ và kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Khu đô thị số 1 là một trong những dự án quy mô lớn đang được triển khai tại Măng Đen. Theo thông tin tỉnh Quảng Ngãi công bố đầu tháng 7/2026, dự án có diện tích khoảng 264ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tập đoàn Sun World được lựa chọn thực hiện dự án thông qua đấu thầu. Theo thông tin quy hoạch được công bố trước đó, Khu đô thị số 1 có dân số dự kiến 7.738 người, khoảng 2.200 lô đất, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2034.

Khu vực lập quy hoạch nằm tại xã Măng Đen, phía Đông giáp đường Lý Thái Tổ, phía Tây giáp Quốc lộ 24, phía Nam giáp Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne và rừng sản xuất, phía Bắc giáp khu vực trung tâm xã Măng Đen.