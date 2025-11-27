Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án hơn 2.000 tỉ ở Cần Thơ đang gặp khó về thủ tục bàn giao và quyết toán

27-11-2025 - 14:17 PM | Bất động sản

Dù các gói thầu đã đưa vào sử dụng nhiều năm, Dự án 2 tại TP Cần Thơ vẫn chưa thể "về đích" về mặt thủ tục do vướng trong khâu bàn giao và quyết toán.

Ngày 27-11, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2) theo thông báo số 139/TB-UBND.

Dự án hơn 2.000 tỉ ở Cần Thơ đang gặp khó về thủ tục bàn giao và quyết toán- Ảnh 1.

Hồ Búng Xáng, 1 trong những gói thầu thuộc Dự án 2

Theo báo cáo, Dự án 2 được thực hiện từ năm 2012-2019 sử dụng vốn ODA (do Chính phủ cấp phát) và vốn đối ứng. Tổng mức đầu tư sau 3 lần điều chỉnh hơn 2.130 tỉ đồng (vốn ODA gần 1.434 tỉ đồng, vốn đối ứng hơn 696 tỉ đồng) . Đến nay, dự án đã giải ngân đạt hơn 98% và hoàn thành toàn bộ 40 gói thầu xây lắp đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, "nút thắt" lớn nhất hiện nay nằm ở giá trị quyết toán.

Cụ thể, tổng giá trị quyết toán A-B và kiểm toán độc lập là hơn 2.174 tỉ đồng, đã vượt hơn 44 tỉ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), nhưng FS điều chỉnh chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, công tác bàn giao cũng gặp khó. Dù 40 gói thầu đã hoàn thành nhưng còn 18 gói thầu trong số đó đã nghiệm thu nhưng chưa bàn giao được cho đơn vị quản lý sử dụng. Ngoài ra, các vướng mắc về giá nền tái định cư của Công ty Cửu Long và chi phí bồi thường để xây dựng công viên Hùng Vương cũng chưa được giải quyết dứt điểm.

Để tháo gỡ, Ban Quản lý dự án ODA kiến nghị UBND TP Cần Thơ xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31-12-2026. Đồng thời, đơn vị này đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tăng vốn đối ứng thêm hơn 77 tỉ đồng và giảm vốn ODA tương ứng để cân đối chi trả cho các khối lượng đã hoàn thành nhưng chưa thể thanh toán.

Theo Ca Linh

Người Lao Động

