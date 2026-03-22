Dự án mở đường 'treo' nhà dân ở Đồng Nai: Thi công khi chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đất

Dự án mở rộng đường ĐT.753 tại Đồng Nai kết nối sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải vẫn đang thi công trong khi chính quyền địa phương khẳng định chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ người dân.

Ông Lê Văn Trân, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi cho biết, địa phương chưa nhận được hồ sơ thu hồi đất từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (BQLDA ĐTXD), dù đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Đồng Phú, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai (NNMT), UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị giải quyết về việc trên.

“BQLDA ĐTXD tỉnh phải hoàn thiện hồ sơ liên quan các hộ, các thửa đất gửi về cho xã, sau đó xã sẽ phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Đồng Phú làm công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Giờ cái gốc chưa có nên chưa thể làm được cái ngọn” - ông Trân nói.

Dự án mở rộng ĐT.753 hạ cốt nền quá sâu khiến nhiều căn nhà chênh vênh trên bờ vực, trong khi việc di chuyển, sinh hoạt, canh tác, sản xuất nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn

Cụ thể, ngày 4/3, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ban ngành liên quan về nội dung các hộ dân phản ánh, kiến nghị liên quan đến thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 dẫn đến lối đi lại vào nhà dân khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo văn bản trên, tổng số thửa đất thu hồi là 428 thửa, với tổng diện tích 0,59 ha; phạm vi giải phóng mặt bằng theo mốc giới do chủ đầu tư bàn giao là 22-25m. BQLĐTXD tỉnh đã bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng cho UBND xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (cũ) để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận về giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, đối với hồ sơ đo đạc địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, BQLDA ĐTXD tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Đồng Phú chưa bàn giao cho UBND xã Tân Lợi (mới) sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Cho dù, UBND xã Tân Lợi đã có hàng loạt kiến nghị tại Công văn số 839 ngày 18/9/2025, Báo cáo số 208 ngày 14/10/2025, Báo cáo số 2 ngày 6/1/2026, Biên bản làm việc ngày 24/1/2026 và Công văn số 362 ngày 1/3/2026... Do đó, UBND xã chưa có căn cứ pháp lý để ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện các bước tiếp theo giải phóng mặt bằng theo quy định…

Nhiều người dân cho biết đến nay chủ đầu tư dự án ĐT 753 vẫn chưa có phương án bồi thường

Ngoài ra, UBND xã cũng đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường có hướng dẫn cụ thể đối với thủ tục thu hồi đất, cải tạo đất, tận thu khoáng sản trên đất nông nghiệp để tạo điều kiện cho người dân hạ cốt nền đất nông nghiệp, phù hợp với cốt nền đường đang thi công.

Theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất - Chi nhánh Đồng Phú, hiện nay hồ sơ dự án gồm bản đồ thu hồi đất, các bản trích lục thu hồi đất, thông báo thửa đất... Trung tâm phát triển Quỹ đất -Chi nhánh Đồng Phú chưa nhận được. Do đó, đơn vị chức năng chưa có căn cứ để áp dụng và thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân.

"Đối với 8 trường hợp bị ảnh hưởng của dự án ĐT.753, BQLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai đề nghị kiểm kê hiện trạng, để xác định mức độ ảnh hưởng, nhà và công trình trên đất. Chúng tôi đã thực hiện theo yêu cầu của BQL dự án nhưng bây giờ chưa có đủ căn cứ để lập phương án bồi thường hỗ trợ. Lý do là chưa biết ranh mốc giải phóng mặt bằng tới đâu, chưa có thông báo thu hồi đất... nên chúng tôi chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện việc tính tiền thiệt hại cho các trường hợp trên", đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất - Chi nhánh Đồng Phú cho hay.

Việc thi công khi chưa có thông báo thu hồi đất.

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất - Chi nhánh Đồng Phú nhấn mạnh: "Hồ sơ pháp lý chưa có thì chưa có căn cứ để mời người dân. Khi có đầy đủ hồ sơ rồi mới có căn cứ mời các hộ dân được. Hồ sơ Giải phóng mặt bằng là chúng tôi chưa nhận được. Phải nhận được cái đó thì mới có căn cứ. Các bản trích lục sổ ra ngoài thì mới biết được trường hợp nào, hộ dân nào bị ảnh hưởng. Bây giờ chưa có gì trong tay nên chưa biết được.”

Ngày 20/3, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên không có liên quan gì đến Sở và đề nghị phóng viên liên hệ BQLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai để thông tin.

Chiều 20/3, ông Dương Hoàng Anh Toàn – Phó trưởng BQLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai khẳng định, đối với dự án trên, quyết định thu hồi đã được phê duyệt nhưng thông báo thu hồi đất thì chưa có.

"Thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là xã phê duyệt, Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực là đơn vị tổ chức thực hiện, còn chúng tôi chỉ là đầu tư thôi, hiện tại chưa kiểm kê, chưa có phê duyệt đền bù" - lãnh đạo BQLDA ĐTXD tỉnh khẳng định.

Ông Toàn còn cho biết thêm, chủ đầu tư đang hối thúc Trung tâm Phát triển quỹ đất làm sớm để trình xã phê duyệt. Nếu trung tâm này có nhiều người làm thì khoảng 1 tháng là sẽ xong công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng.

Như báo Tiền phong đã phản ánh, ngày 17/3, BQLDA ĐTXD tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp để xin lỗi 8 hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thực hiện dự án mở rộng đường ĐT.753. Tại đây, đại diện chủ đầu tư cho rằng lỗi do đơn vị giám sát không báo cáo lên chủ đầu tư. Với tinh thần trách nhiệm, chủ đầu tư nhận thấy cũng thiếu kiểm tra, giám sát nên để xảy ra tình trạng trên và gửi lời xin lỗi đến người dân. Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ hỗ trợ người dân khắc phục vụ việc trên.

Tại cuộc họp, các hộ dân yêu cầu chủ đầu tư cho biết thời gian cụ thể về việc hỗ trợ, đền bù nhưng chủ đầu tư chưa đáp ứng.

Ngoài các trường hợp trên, nhiều hộ dân khác bức xúc cho rằng chủ đầu tư tự ý lấy đất thi công khi chưa được đồng thuận, chưa tổ chức họp lấy ý kiến về diện tích bị ảnh hưởng và phương án bồi thường, tái định cư là chưa đúng quy định. Người dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Trong khi các đơn vị loay hoay đổ trách nhiệm cho nhau về việc đo đạc, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất... thì dự án đã và đang triển khai khiến nhiều người dân đang phải "chơi vơi" khi vào nhà sinh hoạt, canh tác đất, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, đời sống của người dân dọc tuyến đường ĐT 743.