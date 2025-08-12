Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?

12-08-2025 - 13:41 PM | Bất động sản

UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (quận 10 cũ) phải hoàn thành việc thi công, xây dựng dự án trong vòng 15 tháng kể từ ngày 10/2. Sau đó 3 tháng phải hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng. Hiện, dự án đã gần hoàn thành phần thô bên ngoài.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt có địa chỉ tại số 324 đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10 cũ), TPHCM. Dự án có vị trí đắc địa, khi phía trước là đối diện nhà thi đấu Phú Thọ.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 2.

Con hẻm dẫn vào dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt hiện đang kinh doanh sầm uất với nhiều thẩm mỹ viện, văn phòng cho thuê…

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 3.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt được khởi công vào ngày 26/9/2019. Dự án có 4 block cao 25 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường 1.254 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 4.

Dự án sở hữu vị trí khá đắc địa, nằm ngay mặt tiền đường lớn, tiện ích xung quanh đầy đủ, bao gồm cả bệnh viện, khu thể thao, trường đại học…

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 5.

Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ngành, Công ty CP Đức Mạnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt. Theo đó, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và các đơn vị liên quan về điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện và tổng vốn đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty CP Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 6.

Trong đó, chủ đầu tư phải hoàn thành việc thi công, xây dựng dự án trong vòng 15 tháng kể từ ngày 10/2. Sau đó 3 tháng phải hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 7.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án) là hơn 1.561 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 468 tỷ đồng và vốn huy động là hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 8.

UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt là Công ty CP Đức Mạnh phải triển khai dự án đúng tiến độ, không được bán, chuyển nhượng căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đồng thời, không được phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo nội dung cam kết. Thực hiện dự án nâng cấp mở rộng hẻm 334 Lý Thường Kiệt theo đúng tiến độ quy định...

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 9.

Sau khi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư thực hiện kiểm toán, phê duyệt quyết toán về chi phí của dự án theo quy định và gửi một bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 10.

Trường hợp giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo kết quả kiểm toán, phê duyệt quyết toán cao hơn giá do chủ đầu tư đã ký hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm giá trị chênh lệch.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 11.

Nếu thấp hơn, chủ đầu tư phải ký lại hợp đồng hoặc điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng và phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 12.

Năm 2022, một số công ty môi giới rầm rộ đưa thông tin về dự án Phú Thọ DMC và nhận tiền giữ chỗ, đăng ký mua của nhiều khách hàng.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 13.

Khi đó, Công ty CP Đức Mạnh phải gửi văn bản cầu cứu tới UBND quận 10 và nêu rõ, dự án đang thi công xây dựng, chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê theo quy định.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 14.

Hiện tại, theo quan sát của PV Tiền Phong, dự án đã cơ bản xong phần thô bên ngoài.

Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?- Ảnh 15.

Tuy nhiên, thời điểm PV Tiền Phong đến dự án, không thấy bóng dáng công nhân thi công trên công trường xây dựng dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt.


Theo Duy Quang

Tiền Phong

