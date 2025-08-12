Dự án nhà ở xã hội bị siết tiến độ đang thi công tới đâu?

Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ngành, Công ty CP Đức Mạnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt. Theo đó, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và các đơn vị liên quan về điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện và tổng vốn đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty CP Đức Mạnh làm chủ đầu tư.