Dự án NƠXH Phúc Đạt Tân Uyên: “Điểm sáng” pháp lý từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Đây không chỉ là tín hiệu tích cực về dòng vốn cho thị trường nhà ở xã hội, mà còn là bảo chứng pháp lý và uy tín của chủ đầu tư.

Việc được đưa vào danh mục dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi thể hiện sự minh bạch và tuân thủ pháp luật của Phúc Đạt Tân Uyên. Dự án đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của Bộ Xây dựng về quy hoạch chi tiết, mục tiêu an sinh, tiêu chuẩn thiết kế, an toàn công trình và hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh. Đây là nền tảng quan trọng giúp người mua nhà yên tâm về tính pháp lý và tiến độ thực hiện.

Về hồ sơ pháp lý, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định phê duyệt quỹ đất dành cho khu Nhà ở xã hội Cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên – văn bản nền tảng xác định tính chất pháp lý của dự án.

Tiếp đó, dự án được điều chỉnh quy hoạch chi tiết, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của khu vực. Cùng với đó, Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC do Công an tỉnh Bình Dương cấp vào tháng 5/2025 và Báo cáo thẩm tra thiết kế xây dựng của đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn tất, chứng minh dự án đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

Chủ đầu tư cũng công bố lộ trình pháp lý minh bạch, cam kết rõ ràng về tiến độ và quyền lợi cư dân – yếu tố được đánh giá cao trong bối cảnh người mua ngày càng coi trọng yếu tố pháp lý. Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023, hai bộ luật mới có hiệu lực từ 01/01/2025, hướng đến việc bảo vệ quyền lợi người mua và minh bạch hóa thị trường.

Theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023, có 12 nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, trong đó có người thu nhập thấp, công nhân và lao động tại các khu công nghiệp – nhóm chiếm tỷ trọng lớn ở TP Hồ Chí Minh. Phúc Đạt Tân Uyên ra đời đúng nhu cầu thực tế này, mở ra cơ hội an cư bền vững cho người lao động, thay vì phải thuê trọ tạm bợ và tốn kém lâu dài.

Lễ khai trương nhà mẫu. Ảnh: DNCC

Phúc Đạt Group đang tâm huyết đầu tư Dự án Khu nhà ở Xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên tại phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh (trước đây là phường Tân Hiệp, Thành Phố Tân Uyên, Bình Dương). Khu vực công nghiệp trọng điểm với hàng loạt cụm khu công nghiệp như VSIP, Sóng Thần, Mỹ Phước, tạo thuận lợi lớn cho người lao động khi di chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hạ tầng giao thông khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ, giúp việc kết nối về trung tâm ngày càng thuận tiện.

Hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, bao gồm khu sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao, công viên và khu mua sắm, tạo nên một môi trường sống văn minh, an toàn và tiện nghi – điều hiếm thấy ở phân khúc nhà ở xã hội.

Phối cảnh Khu nhà ở xã hội (NƠXH) cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên. Ảnh: DNCC

Với pháp lý vững chắc, chính sách tín dụng ưu đãi và vị trí chiến lược, Phúc Đạt Tân Uyên được xem là "điểm sáng" tiêu biểu của thị trường nhà ở xã hội phía Nam năm 2025. Dự án không chỉ hiện thực hóa chính sách an sinh của Nhà nước, mà còn mang đến cơ hội thật sự cho hàng nghìn người lao động an cư – lập nghiệp – tích lũy tài sản bền vững tại TP Hồ Chí Minh.