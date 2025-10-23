Dự án rộng hơn 200ha, tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng tại Hà Nội do Sun Group làm chủ đầu tư được duyệt quy hoạch 1/500

UBND xã Quang Minh (TP Hà Nội) vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh.

Theo quyết định, khu đô thị thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1 thuộc huyện Mê Linh cũ. Khu đô thị có phía Đông và Nam giáp đất dân cư, nông nghiệp hiện hữu; phía Tây giáp trung tâm hành chính xã và đường 48m; phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

Đồ án hướng tới xây dựng khu đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đồng bộ, đồng thời cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Dự án có tổng diện tích 205ha. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất khu đô thị gồm: Đất nhà ở 58,21ha; đất công trình hạ tầng xã hội 63,2ha; đất đường giao thông 66,59ha…

Đáng chú ý, khu đô thị bố trí khoảng 18ha đất phát triển nhà ở xã hội, gồm có 13 ô đất nhà ở xã hội và một ô đất nhà chung cư hỗn hợp có phần nhà ở xã hội.

Không gian kiến trúc toàn khu được tổ chức theo mô hình kết hợp công trình thấp tầng, trung tầng và cao tầng. Các tòa nhà cao tầng (25–30 tầng) bố trí dọc trục đường Mê Linh và đường Vành đai 3.5. Đồ án cũng định hướng phát triển công viên lễ hội, phố đi bộ, cùng các khu cây xanh, thể thao, trường học, y tế và văn hóa.

Về hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị được kết nối với đường Vành đai 3.5, Quốc lộ 2 và tuyến metro số 7, số 9; có hai trạm trung chuyển đa phương thức, hệ thống thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và rác thải được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị thông minh.

UBND xã Quang Minh giao Phòng Kinh tế chủ trì công bố công khai đồ án, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quản lý đất đai, nghĩa vụ tài chính và triển khai xây dựng đúng quy hoạch.

Theo quyết định phê duyệt của UBND TP Hà Nội, Sun Group là chủ đầu tư dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh. Dự án này có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030 với thời hạn hoạt động 50 năm. Đây được xem là bước đi quyết định nhằm hiện thực hóa quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh ở phía Bắc Hà Nội.



