Dự án thành phần cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành chưa có chủ đầu tư

29-08-2025 - 08:09 AM | Bất động sản

Dự án thành phần 4 của cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành chưa có chủ đầu tư dẫn đến các thủ tục rà soát chưa thể triển khai.

Ngày 28-8, UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành (qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, hiện chưa đủ cơ sở để phê duyệt dự án thành phần 4 (bồi thường, tái định cư dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành qua tỉnh Lâm Đồng) do không có đơn vị chủ đầu tư trực tiếp.

Cụ thể, dự án thành phần 4 được UBND tỉnh Đắk Nông (trước đây) giao cho UBND huyện Đắk R’lấp làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Từ ngày 1-7-2025, không còn UBND cấp huyện, dự án không có đơn vị chủ đầu tư tiếp tục tổ chức hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành được chia thành 5 dự án thành phần, với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có 2 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng đường gom và cầu vượt qua địa bàn tỉnh, với sơ bộ mức đầu tư khoảng 338 tỷ đồng từ ngân sách địa phương) và dự án thành phần 4 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng mức đầu tư khoảng 662 tỷ đồng).

Đối với dự án thành phần 4, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng sớm giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án để sớm triển khai các bước tiếp theo.

Ngoài khó khăn trên, hiện dự án thành phần 2 đã được bố trí 32,5 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân được 6,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 19,13%.

Trước những vướng mắc, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban, ngành, xã (có dự án đi qua) tổ chức họp dân, lấy ý kiến để tính toán hợp lý về việc đầu tư đường gom, cầu vượt dân sinh, đảm bảo lợi ích cho người dân hai bên đường. Đồng thời rà soát lại toàn bộ diện tích giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành và đơn vị tư vấn phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, đánh giá tác động của dự án đối với quy hoạch khoáng sản và làm tốt công tác xây dựng khu tái định cư.


Theo Đoàn Kiên

Sài Gòn Giải Phóng

