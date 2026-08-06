Dự án tòa tháp 88 tầng Khu đô thị Thủ Thiêm sắp đổi chủ

Tập đoàn Keppel vừa ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương - chủ đầu tư dự án Empire City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM. Giá trị thương vụ đạt 270 triệu USD và dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026.

Toàn cảnh dự án Empire City với tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, 20% vốn sẽ được chuyển nhượng cho Denver Power Vietnam Company Limited - công ty con của Denver Power Ltd. Phần còn lại được bán cho Golden Axis Company Limited - doanh nghiệp do Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và Công ty CP Bất động sản Tiến Phước sở hữu 99,99% vốn điều lệ.

Các bên sẽ thanh toán bằng tiền mặt theo 3 đợt, trong đó đợt cuối được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp.

Keppel cho biết, việc thoái vốn nằm trong chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư, hướng đến mô hình quản lý và vận hành tài sản thay vì trực tiếp nắm giữ các dự án bất động sản. Thương vụ dự kiến không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Keppel trong năm tài chính hiện tại.

Sau khi giao dịch hoàn tất, Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương sẽ không còn là công ty liên kết của Keppel.

Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương đã hoàn tất việc nộp khoản tiền sử dụng đất bổ sung trị giá gần 5.300 tỷ đồng trong ngày 5/8. Tuy nhiên, công ty này vẫn tiếp tục kiến nghị xem xét lại khoản tiền phạt chậm nộp 3,6%/năm, với lý do việc chậm trễ không thuộc trách nhiệm của công ty hay các nhà đầu tư.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương là chủ đầu tư dự án Empire City ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cuối tháng 6/2015, UBND TPHCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Empire City, với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Cận cảnh tòa tháp Empire 88 Tower cao 88 tầng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án Empire City được xây dựng trên diện tích 14,5 ha, nằm ven sông Sài Gòn. Dự án được thiết kế là một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ, bãi đậu xe ngầm... theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng diện tích sàn xây dựng 730.000 m2, trong đó tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng - là công trình điểm nhấn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là tòa tháp cao nhất Việt Nam trong tương lai.

Đến tháng 2/2017, UBND TPHCM điều chỉnh quy hoạch, nâng tổng diện tích sàn xây dựng trên mặt đất ở Empire City từ 730.000 m2 lên 763.438 m2, hệ số sử dụng đất thuần từ 6,54 tăng lên 6,84 lần, số tầng hầm tăng từ 2 lên 3 tầng, số lượng nhà ở tăng từ 2.831 căn lên 3.787 căn.

Hiện tại, sau nhiều năm kể từ khi khởi công, dự án mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu, gồm Linden Residences (MU4), Tilia Residences (MU7) và Cove Residences (MU11).