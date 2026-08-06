Trước khi bị bắt, Chủ tịch Mekolor từng “nổ” có đủ 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trường (Ảnh: CAND).

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Mekolor, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước khi bị bắt, vào tháng 6/2025, ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch Mekolor, đại diện liên minh Mekolor - Great USA, đã có đề xuất tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn lên tới 100 tỷ USD, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng vốn tự có.

Liên minh khẳng định sẽ tự thu xếp và chứng minh đủ nguồn vốn tiền mặt, đảm bảo 100% cho việc thực hiện dự án thông suốt với 100 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thuộc Great Core Fund và Mekolor Captial - thuộc hệ sinh thái của Mekolor và Great USD.

Đáng chú ý, liên minh này khẳng định sẽ chịu toàn bộ chi phí chuyển giao công nghệ từ đối tác quốc tế, đồng thời cam kết miễn 100% giá vé trong 6 tháng đầu khi tuyến đường sắt đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, ngày 27/11/2025, Chính phủ mời 6 doanh nghiệp đề xuất làm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, và Mekolor không có mặt.

Mekolor giới thiệu là một tổ chức tư nhân, sáng lập tại Việt Nam, hoạt động như một "bộ não đổi mới kinh tế", với sứ mệnh: Phát triển các mô hình kinh tế nhân bản, không lệ thuộc vào nợ vay; kết hợp công nghệ blockchain với giá trị lao động để định nghĩa mới khái niệm về "tín dụng" và "tài sản".

Nhưng dữ liệu thông tin đăng ký doanh nghiệp cho thấy Mekolor có ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động từ ngày 27/10/2016.

Còn Great USA được thành lập tại Florida (Mỹ), là pháp nhân đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái Great Network tại thị trường Mỹ và quốc tế.

Great USA đảm nhiệm phát hành và vận hành stablecoupon - một loại tiền điện tử mã hóa như USDG (gắn với USD) và EURG; kết nối vốn quốc tế từ các quỹ đầu tư, chính phủ và đối tác ESG (Environmental - Social - Governance); điều phối hệ thống dữ liệu - hợp đồng thông minh - phân phối tài sản trên toàn cầu.