Trước khi bị bắt, Chủ tịch Mekolor từng “nổ” có đủ 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam như thế nào?
Trước khi bị bắt, Võ Xuân Truờng - Chủ tịch Mekolor, đại diện liên minh Mekolor - Great USA, đã có đề xuất tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn lên tới 100 tỷ USD, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng vốn tự có.
Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Mekolor, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Trước khi bị bắt, vào tháng 6/2025, ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch Mekolor, đại diện liên minh Mekolor - Great USA, đã có đề xuất tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn lên tới 100 tỷ USD, theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng vốn tự có.
Liên minh khẳng định sẽ tự thu xếp và chứng minh đủ nguồn vốn tiền mặt, đảm bảo 100% cho việc thực hiện dự án thông suốt với 100 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thuộc Great Core Fund và Mekolor Captial - thuộc hệ sinh thái của Mekolor và Great USD.
Đáng chú ý, liên minh này khẳng định sẽ chịu toàn bộ chi phí chuyển giao công nghệ từ đối tác quốc tế, đồng thời cam kết miễn 100% giá vé trong 6 tháng đầu khi tuyến đường sắt đưa vào khai thác.
Tuy nhiên, ngày 27/11/2025, Chính phủ mời 6 doanh nghiệp đề xuất làm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, và Mekolor không có mặt.
Mekolor giới thiệu là một tổ chức tư nhân, sáng lập tại Việt Nam, hoạt động như một "bộ não đổi mới kinh tế", với sứ mệnh: Phát triển các mô hình kinh tế nhân bản, không lệ thuộc vào nợ vay; kết hợp công nghệ blockchain với giá trị lao động để định nghĩa mới khái niệm về "tín dụng" và "tài sản".
Nhưng dữ liệu thông tin đăng ký doanh nghiệp cho thấy Mekolor có ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động từ ngày 27/10/2016.
Còn Great USA được thành lập tại Florida (Mỹ), là pháp nhân đại diện cho toàn bộ hệ sinh thái Great Network tại thị trường Mỹ và quốc tế.
Great USA đảm nhiệm phát hành và vận hành stablecoupon - một loại tiền điện tử mã hóa như USDG (gắn với USD) và EURG; kết nối vốn quốc tế từ các quỹ đầu tư, chính phủ và đối tác ESG (Environmental - Social - Governance); điều phối hệ thống dữ liệu - hợp đồng thông minh - phân phối tài sản trên toàn cầu.
Theo kết quả điều tra, năm 2021, CTCP Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, Trường cung cấp cho chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản CTCP Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021 để ngân hàng thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của CTCP Mekolor.
Ngân hàng đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía CTCP Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Ngân hàng cùng các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, nhưng CTCP Mekolor không tin, mà còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.
Sau đó, Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng nên đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Tuy nhiên, Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook “Philip Vo”, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cũng trong ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TP Hồ Chí Minh và trụ sở Công ty CP Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ. Quá trình khám xét tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...
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