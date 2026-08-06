Việt Mỹ A&V hợp tác cùng Accor, đưa các thương hiệu khách sạn quốc tế đến Đắk Lắk

Thông qua hợp tác này, hai thương hiệu khách sạn quốc tế thuộc hệ sinh thái Accor là Handwritten Collection và Ibis sẽ được phát triển tại quần thể nghỉ dưỡng L'Aurora Phu Yen, góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú tiêu chuẩn quốc tế và hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tại Đông Đắk Lắk.

Accor mở rộng dấu ấn tại Đắk Lắk với hai thương hiệu quốc tế

Theo nội dung hợp tác, Accor sẽ đồng hành cùng Việt Mỹ A&V (Cloud Gate Group) trong quá trình tư vấn, quản lý và vận hành các sản phẩm lưu trú tại L'Aurora Phu Yen theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong chiến lược phát triển này, dự án sẽ quy tụ một khách sạn Ibis, một khách sạn Handwritten Collection cùng khu biệt thự nghỉ dưỡng đã hoàn thiện, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 9/2026.

Tổ hợp nghỉ dưỡng & giải trí ven biển L’Aurora Phu Yen

Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện của Accor tại thị trường Đắk Lắk, đồng thời góp phần đa dạng hóa hệ thống lưu trú với nhiều phân khúc khách hàng. Toàn bộ quá trình thiết kế, kỹ thuật và hoàn thiện sẽ được đội ngũ chuyên gia của Accor tư vấn, giám sát và thẩm định nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành toàn cầu.

Sau khi đi vào hoạt động, các khách sạn sẽ được kết nối với hệ thống phân phối phòng, nền tảng tiếp thị và chương trình khách hàng thân thiết toàn cầu của Accor, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn khách quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác. Hai bên cũng thống nhất lộ trình hợp tác quản lý trong thời hạn ban đầu 20 năm, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài trong quá trình phát triển dự án.

Đại diện Việt Mỹ A&V (Cloud Gate Group) cho biết, việc đưa các thương hiệu của Accor về L'Aurora Phu Yen không chỉ góp phần nâng chuẩn chất lượng dịch vụ lưu trú mà còn được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến, gia tăng khả năng đón khách quốc tế và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch địa phương trong giai đoạn mới.

Sở hữu vị trí nổi bật bên bờ biển Tuy Hoà

Hiện Accor là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 5.800 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại hơn 110 quốc gia, cùng mạng lưới hơn 110 triệu thành viên của chương trình khách hàng thân thiết toàn cầu. Việt Nam hiện là một trong những thị trường trọng điểm của tập đoàn tại châu Á với hệ thống thương hiệu ngày càng được mở rộng tại các điểm đến du lịch.

L'Aurora Phu Yen từng bước hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế

Việc quy tụ đồng thời Handwritten Collection và Ibis là một phần trong chiến lược phát triển quần thể nghỉ dưỡng L'Aurora Phu Yen và phân khu Cloud Icon L'Avenir, quy mô khoảng 4,6 ha.

Toàn cảnh phân khu Cloud Icon L’Avenir

Lấy cảm hứng từ hành trình sáng tác của danh họa Vincent Van Gogh bên bờ Địa Trung Hải, dự án được thiết kế bởi Huni Architectes (Pháp) với ngôn ngữ kiến trúc đương đại, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, thiên nhiên và không gian biển. Sự hiện diện của hai thương hiệu khách sạn quốc tế cùng khu biệt thự nghỉ dưỡng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái lưu trú đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Bên cạnh hệ thống lưu trú, L'Aurora Phu Yen còn phát triển chuỗi tiện ích gồm nhà hàng All-day Dining, Cafeteria Grab & Go, Lobby Lounge, hồ bơi, gym, spa, Sky Garden, Club House, phố đi bộ và hệ thống thương mại - dịch vụ, hướng đến mô hình nghỉ dưỡng khép kín.

Phân khu cao tầng Cloud Icon L’Avenir gồm 5 toà cao tầng

Dự án sở hữu vị trí trên trục đường ven biển Độc Lập, chỉ khoảng 3 phút đến Tháp Nghinh Phong, 5 phút đến Vincom Plaza và chợ đêm Tuy Hòa, từ 12-20 phút đến sân bay và ga Tuy Hòa, đồng thời khoảng 25 phút tới Khu công nghiệp Hòa Phát. Chủ đầu tư kỳ vọng việc đưa các thương hiệu quốc tế của Accor vào vận hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến và tạo động lực phát triển cho du lịch Đông Đắk Lắk trong thời gian tới.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V (Cloud Gate Group)

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