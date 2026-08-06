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Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ nhịp, nơi lớn hơn địa điểm trao giải Oscar cũng dần lộ diện

| | Bất động sản

Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ nhịp, nơi lớn hơn địa điểm trao giải Oscar cũng dần lộ diện

Nhà hát APEC quy mô 4.030 chỗ ngồi cùng Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc đang bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép, triển khai hệ thống cơ điện và hoàn thiện.

Chỉ khoảng hai tháng trước, tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc vẫn là một đại công trường ngổn ngang. Đến đầu tháng 8, diện mạo dự án đã thay đổi rõ rệt khi phần kết cấu bê tông của hai hạng mục trọng điểm gần như hoàn tất.

Khu S2 - Nhà biểu diễn đa năng (Nhà hát APEC) và khu S3 - Trung tâm Hội nghị APEC đang bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép, triển khai hệ thống cơ điện và hoàn thiện. Tiến độ thi công được đẩy nhanh trên cả hai công trình, hướng tới mục tiêu hoàn thành mặt ngoài trước ngày 30/10/2026 và hoàn thiện toàn bộ nội thất, lắp đặt thiết bị trước ngày 30/3/2027.

Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ nhịp, nơi lớn hơn địa điểm trao giải Oscar cũng dần lộ diện- Ảnh 1.

Trong đó, Nhà biểu diễn đa năng APEC đã cơ bản định hình với phần khung bê tông đồ sộ, thấy rõ quy mô không gian sân khấu, khán phòng và các khu chức năng bên trong.

Khi kết cấu bê tông gần hoàn tất, công trình đang chuyển sang giai đoạn xây tô, thi công cơ điện, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu cùng các thiết bị chuyên dụng.

Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ nhịp, nơi lớn hơn địa điểm trao giải Oscar cũng dần lộ diện- Ảnh 2.

Không gian bên trong Nhà hát APEC dần hiện hữu sau khi phần kết cấu bê tông gần hoàn tất. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào xây tô, cơ điện, âm thanh, ánh sáng, sân khấu và các thiết bị chuyên dụng.

Được biết, Nhà hát APEC có quy mô 4.030 chỗ ngồi, thuộc nhóm nhà hát có sức chứa lớn tại châu Á. Quy mô này vượt đáng kể mặt bằng phổ biến của nhiều nhà hát trong khu vực (khoảng 1.500-2.500 chỗ ngồi), đồng thời lớn hơn sức chứa của Dolby Theatre (Mỹ) - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ ngồi.

Công trình được thiết kế bởi Skidmore, Owings & Merrill (SOM) và Apeiro Design - hai đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới, trong đó Apeiro Design có hơn 50 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế nhà hát.

Về kiến trúc, Nhà hát APEC lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Con Rồng Cháu Tiên", kết hợp nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam trong thiết kế. Khối nhà hát có hình tròn, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hình vuông, gợi nhắc quan niệm "Trời tròn - Đất vuông" của văn hóa Á Đông. Phần mái được nâng đỡ bởi 50 cột trụ, tượng trưng cho 50 người con theo Lạc Long Quân, đồng thời gợi hình ảnh lũy tre làng - biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt.

Theo thiết kế, nhà hát sẽ được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, nội thất và thiết bị hiện đại, đáp ứng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, concert, show diễn cũng như các liên hoan phim và sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ nhịp, nơi lớn hơn địa điểm trao giải Oscar cũng dần lộ diện- Ảnh 3.

Phối cảnh Nhà hát APEC.

Trong khi đó, Trung tâm Hội nghị APEC hiện là hạng mục có tiến độ nhanh nhất của toàn tổ hợp. Ngoài khoảng 98% khối lượng kết cấu bê tông cốt thép đã hoàn thành, công trình còn đạt khoảng 93% khối lượng kết cấu thép và khoảng 58% công tác xây tô.

Với phần kết cấu chính gần hoàn tất, các mũi thi công đang đồng loạt triển khai mái, hệ bao che, kiến trúc mặt ngoài và các không gian chức năng bên trong. Hệ kết cấu thép quy mô lớn đang được lắp dựng liên tục để tạo mặt bằng cho các hạng mục tiếp theo.

Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ nhịp, nơi lớn hơn địa điểm trao giải Oscar cũng dần lộ diện- Ảnh 4.

Hệ kết cấu thép quy mô lớn của Trung tâm tổ chức hội nghị dần được lắp kín.

Bên trong Trung tâm Hội nghị, công nhân đang đồng thời triển khai xây dựng và hoàn thiện từng khu vực. Khi phần thô dần khép lại, dự án bước vào giai đoạn thi công đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các hạng mục kiến trúc, kết cấu, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường truyền và các thiết bị phục vụ hội nghị.

Khối lượng xây tô đạt khoảng 58% cũng tạo điều kiện để các đơn vị thi công cơ điện và hoàn thiện tiếp cận công trường sớm hơn, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Trước đó vào cuối tháng 7, công trình đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép và lắp đủ 13/13 nhịp mái thép. Theo thiết kế, hệ mái công trình có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Trải rộng trên kích thước hơn 300 m chiều dài và 165 m chiều rộng và 40 m cao, hệ mái được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn.

Việt Nam sắp sở hữu công trình chưa từng có trong lịch sử: Mái thép 12.000 tấn đã lắp đủ nhịp, nơi lớn hơn địa điểm trao giải Oscar cũng dần lộ diện- Ảnh 5.

Tú An

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