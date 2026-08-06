Căn hộ dòng tiền – khẩu vị mới của nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Sức hút căn hộ "nhận bàn giao xong cho thuê liền"

Chị Nguyễn Bình, một nhà đầu tư có dòng vốn nhỏ (hơn 1 tỷ đồng), vừa đặt cọc mua một căn hộ du lịch tại Vân Đồn. Căn hộ nằm trong Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour do Tập đoàn Everland đầu tư, hiện đang chuẩn bị đưa vào vận hành giai đoạn 1 ngay trong tháng 9/2026.

Nói về quyết định xuống tiền mua căn hộ du lịch ở thời điểm hiện tại, chị Bình cho biết chị đã đến tận nơi xem dự án, "soi" rất kỹ chất lượng căn hộ, tìm hiểu tiềm năng du lịch Vân Đồn, lượng khách lưu trú hiện tại cũng như mùa cao điểm, phân tích kỹ lưỡng bài toán kinh doanh, hiệu quả dòng tiền, so sánh giá bán căn hộ tại đây với các dự án cùng phân khúc, cùng khu vực.

Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm Cái Rồng, gần Cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay Vân Đồn và tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, nên việc nối giao thông khu vực và quốc tế hết sức thuận tiện.

Dự án cung cấp ra thị trường hơn 2.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch tiêu chuẩn 5 sao, khu thương mại dịch vụ, trung tâm Hội nghị quốc tế 1.500 chỗ ngồi cùng các dịch vụ, tiện ích lưu trú đẳng cấp quốc tế. Ngoài ra dự án còn kết nối trực tiếp du khách với trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, đặc sắc trên vịnh Bái Tử Long.

Đặc biệt, giai đoạn 1 của dự án chuẩn bị khai trương và đi vào hoạt động dưới sự quản lý vận hành của Tập đoàn Centara Hotels & Resorts – thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu đến từ Thái Lan. Đây là bảo chứng tin cậy cho hiệu quả khai thác lưu trú du lịch của dự án, hứa hẹn đem đến dòng tiền và thu nhập ổn định cho nhà đầu tư ngay sau khi sở hữu căn hộ.

Căn hộ studio chị Bình chọn mua nằm tại Tòa tháp A của dự án, được thiết kế đẹp, đầu tư nội thất hoàn chỉnh, có view nhìn trực diện xuống vịnh Bái Tử Long. Đến thời điểm cuối tháng 7/2026, Tòa tháp đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan sân vườn, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa và đang tiến hành bàn giao cho chủ sở hữu để đưa vào khai thác. Điều này có nghĩa, ký hợp đồng mua bán căn hộ xong, chủ sở hữu có thể lên kế hoạch cho thuê ngay, có dòng tiền về ngay trong tháng đầu tiên xuống tiền đầu tư.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với hệ tiện ích hoàn thiện như bể bơi vô cực,… đã sẵn sàng đón khách trong tháng 9/2026. Ảnh – Everland Group.

Đây là điểm vô cùng hấp dẫn của dự án, bởi trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới, thanh lọc mạnh mẽ và dòng tiền đang phân hóa, chỉ chảy vào kênh bất động sản dòng tiền, có thể khai thác được ngay. Hơn thế, chủ đầu tư Everland công bố chính sách bán hàng rất đặc biệt, nhiều ưu đãi, với chiết khấu lên tới 17%, hỗ trợ vay vốn tới 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% từ 24 đến 36 tháng và thời hạn vay lên tới 20 năm, cùng nhiều phần quà tặng hấp dẫn trị giá lên đến 250 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm chủ sở hữu căn hộ còn được sử dụng 12 đêm nghỉ miễn dành cho gia đình, bạn bè, người thân tại Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Theo ngành du lịch Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2026, khách du lịch đến Vân Đồn ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 40,2% so với cùng kỳ 2025; trong đó khách nội địa đạt trên 1,4 triệu lượt, khách quốc tế đạt 56.500 lượt. Lượng khách lưu trú đạt hơn 272.000 lượt, tăng tới 64,5% so với cùng kỳ 2025; doanh thu du lịch ước đạt 2.719 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ 2025. Vào những ngày cuối tuần, Bến cảng quốc tế Ao Tiên luôn phục vụ khoảng 20.000 - 25.000 lượt du khách đến các đảo. Những con số này cho thấy du khách không chỉ đến đông hơn mà còn có xu hướng lưu trú dài ngày, trải nghiệm nhiều dịch vụ hơn tại Vân Đồn.

Khẩu vị mới của nhà đầu tư khi thị trường đang phân hóa và thanh lọc

Lựa chọn của chị Bình cũng như rất nhiều khách hàng đang quan tâm tới phân khúc căn hộ dòng tiền như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn phản ánh thị trường bất động sản đang có sự dịch chuyển rõ rệt từ chiến lược đầu tư dựa trên kỳ vọng tăng giá sang chiến lược đầu tư dựa trên chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành thực tế.

Khảo sát của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) vừa công bố cho thấy, thị trường đang thanh lọc và có sự phân hóa rất mạnh, khẩu vị của nhà đầu tư cũng chọn lọc và thận trọng hơn đáng kể. Họ ưu tiên những dự án có khả năng tạo ra dòng tiền ổn định, sở hữu lợi thế cạnh tranh dài hạn và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, có tính minh bạch cao, vị trí chiến lược, khả năng kết nối hạ tầng tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, có chính sách đồng hành bền vững với nhà đầu tư.

Những sản phẩm ở điểm đến có hạ tầng đồng bộ, quy hoạch du lịch rõ ràng và khả năng thu hút khách nội địa và quốc tế ổn định như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn chính là bảo chứng vàng đem đến lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư. Đảm bảo mỗi căn hộ tại đây là sản phẩm 2 in 1: vừa có giá trị sở hữu, vừa có khả năng tạo ra dòng tiền, tạo giá trị khai thác thực.

Sở hữu vị trí kề cận Cảng quốc tế Ao Tiên, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong mỗi chuyến đi khám phá rừng vịnh đảo Bái Tử Long. Ảnh – Everland Group

Các chuyên gia VARS cũng lưu ý rằng, khái niệm "nhu cầu thực" không chỉ là nhu cầu mua nhà để ở, mà còn bao gồm nhu cầu tích lũy tài sản an toàn, khai thác cho thuê, phục vụ gia đình hay phát triển kinh doanh, miễn là gắn với khả năng chi trả và tạo ra giá trị sử dụng thực tế. Ở phương diện này, căn hộ dòng tiền ở các vùng du lịch giàu tiềm năng đang có ưu thế vượt trội hơn hẳn cả về vốn đầu tư cũng như khả năng khai thác sinh lời ổn định, bền vững./.