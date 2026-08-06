Hạ tầng tạo lợi thế vượt trội cho khu TOD Đại học Quốc gia

Định hình TOD cấp vùng, đầu tư từ hạ tầng giao thông đến mô hình phát triển đô thị

Xét ở góc độ tiện ích, dịch vụ, khu vực Làng Đại học (Phường Đông Hoà) nơi mà dự án Bcons Center City toạ lạc trên quy mô 3ha, được xem là sở hữu lợi thế vượt trội.

Nơi đây, hạ tầng giao thông đang dần định hình nên không gian sống tiện nghi, tạo đà thuận lợi cho quá trình triển khai xây dựng đô thị, hình thành nên khu TOD tầm vóc.

Cụ thể, bên cạnh trục Thống Nhất (trục chính Đông Tây) giai đoạn 1 nối từ Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1K đã hoàn thành, Phường Đông Hoà hiện đang làm việc với người dân chịu ảnh hưởng của dự án đường Thống Nhất giai đoạn 2 là đoạn từ Quốc lộ 1K đến đường Trần Hưng Đạo.

Tiếp đó, tuyến đường Vành đai Đông Bắc 2 (đường Châu Thới nối dài) nối giữa trục Thống Nhất với DT743A và Mỹ Phước Tân Vạn đã xong cơ bản phần làn đường, hiện đang trong quá trình thi công các công trình kỹ thuật. Tiếp đó, Phường Đông Hoà cũng đang lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nâng cấp, mở rộng đường D11 từ 7m hiện tại lên 17m. Tuyến đường Đông Bắc 3 cũng đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường Vành đai Đông Bắc 2 vừa hoàn thành, nối trục Thống Nhất với Mỹ Phước Tân Vạn

Nếu TOD là chiến lược phát triển đô thị của TP.HCM thì ở cụm Suối Tiên - Bến xe Miền Đông mới - Làng Đại học, Metro số 1 được xem là một trong những hạt nhân để hiện thực hóa chiến lược hình thành TOD Làng Đại học.

Giờ đây, Metro không còn là định hướng mà đang dần trở thành những công trình hạ tầng thực tế. Theo đó, đáp ứng cho nhu cầu di chuyển cấp thiết phục vụ cho Sân bay Quốc tế Long Thành, tuyến Metro số 1 sẽ kéo dài thêm 43,5km về hướng Thành phố Đồng Nai kết nối vào sân bay Long Thành. Hiện tại, Thành phố Đồng Nai đang gấp rút triển khai giải phóng mặt bằng để kịp tiến độ khởi công dự án, với tổng vốn đầu tư trong cuối năm 2026 này. Tiếp đó, TP.HCM cũng thực hiện kéo dài tuyến Metro số 1 từ ga Suối Tiên đến Thành phố mới. Công tác thăm dò địa chất đang được triển khai. Sau khi 2 nhánh rẽ của tuyến Metro số 1 hoàn thành sẽ lập nên mạng lưới giao thông vô cùng thuận lợi phục vụ cho người dân sinh sống tại khu vực Làng Đại học.

TOD Suối Tiên – Làng Đại học: mô hình hạt nhân của đô thị 20-60 phút

Trong đồ án điều chỉnh quy hoạch TP.HCM với tầm nhìn 100 năm, thành phố hướng tới mô hình đô thị mà người dân sinh sống nơi đó có thể di chuyển từ 20 đến 60 phút bằng Metro đến các trung tâm việc làm, dịch vụ và giáo dục. Và, tại khu TOD Suối Tiên – Làng Đại học thoả mãn được các tiêu chí then chốt này.

Đơn cử như chọn an cư tại Bcons Center City, người dân chỉ cần di chuyển chưa đầy 10 phút đã đến 2 nhà ga Metro là Suối Tiên và Đại học Quốc gia, trường học các cấp từ tiểu học đến Đại học, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, khu vui chơi giải trí.

Bcons Center City kiến tạo không gian sống với xu hướng "1 điểm chạm" đã tiếp cận được 79 tiện ích nội khu trong khuôn viên rộng 8.000 m2.

Chưa dừng lại ở nội khu, cư dân Bcons Center City chỉ cần di chuyển vài bước chân đã chạm đến chuỗi tiện ích của khu vực Làng Đại học đang tập trung xoay quanh trục đường Thống Nhất, tuyến đường này nằm cạnh ngay khu Đại học Quốc gia TP.HCM quy mô đào tạo hơn 100.000 sinh viên mỗi năm và kết nối liền mạch Quốc lộ 1K với Xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1. Nơi đây, dân cư đông đúc, đô thị khang trang. Hệ thống dịch vụ dân sinh đang không ngừng được nâng cấp từ trường học, chợ và đặc biệt là đã có sự hiện diện các trung tâm thương mại quy mô lớn với Bcons City Mall và cuối năm 2028 sẽ 7 tầng trung tâm thương mại ngay nội khu Bcons Center City, cùng tháp đôi nhà văn phòng Bcons Center City cao 36 tầng sẽ đi vào hoạt động.

Bcons Center City: Mô hình sống đồng nhịp với đô thị TOD

Nếu TOD là cách TP.HCM tổ chức lại không gian đô thị thì các dự án nhà ở cũng cần thay đổi để đồng nhịp. Ngày nay, giá trị của dự án bất động sản không còn nằm ở số lượng căn hộ, mà ở khả năng tạo ra môi trường sống thực sự đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, làm việc, học tập và dịch vụ hàng ngày.

Đó cũng là định hướng mà Bcons Center City theo đuổi khi phát triển mô hình khu phức hợp với căn hộ, văn phòng thương mại và hệ thống dịch vụ được quy hoạch đồng bộ. Việc tích hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án giúp cư dân tiết kiệm thời gian và kích thích hoạt động kinh tế, thương mại ngay nội khu.

Mô hình Live - Work – Enjoy mà Bcons Center City định vị vì thế được xem là sự cộng hưởng tự nhiên với triết lý phát triển TOD. Thay vì mỗi ngày phải di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau cư dân có thể tiếp cận hầu hết nhu cầu thiết yếu trong bán kính ngắn, đồng thời dễ dàng kết nối đến các trung tâm lớn thông qua hệ thống Metro và mạng lưới giao thông liên vùng. Điều này đang đi đúng với mục tiêu mà thành phố xây các khu TOD.

Trong thời gian tới, TOD Làng Đại học sẽ là tên gọi được nhắc thường xuyên. Khu vực này chính là điểm giao, cửa ngõ kết nối hai địa phương nắm giữ vị thế chủ lực của nền kinh tế khu vực Đông Nam bộ đó là TP.HCM và TP Đồng Nai.

Với định hướng đô thị 20-60 phút và mô hình TOD cấp vùng, Bcons Center City không chỉ hưởng lợi mà còn là một phần quan trọng góp vào bức tranh phát triển của khu Đông TP.HCM. Đây chính là vị trí lựa chọn chiến lược cho cả an cư lâu dài lẫn đầu tư bền vững trong tầm nhìn 100 năm tới.