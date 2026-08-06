Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam: Khi nguồn cung suy giảm, giá BĐS bị đẩy lên cao... người dân, doanh nghiệp là những đối tượng chịu tác động lớn nhất

TS. Nguyễn Văn Khôi

Sáng 6/8, Tại Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản 2023, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản cần được tiếp cận như một bước hoàn thiện thể chế phát triển, thay vì chỉ dừng ở việc điều chỉnh các quy định kỹ thuật hay bổ sung điều kiện kinh doanh.

Theo TS. Nguyễn Văn Khôi, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định rõ yêu cầu tiếp tục sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, hiện đại và khả thi; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật; đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị phát triển nhằm giải phóng và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Định hướng này không chỉ áp dụng với Luật Đất đai mà còn là định hướng xuyên suốt đối với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và toàn bộ hệ thống pháp luật có liên quan.

"Theo chúng tôi, sửa Luật Kinh doanh bất động sản lần này không nên chỉ dừng ở việc sửa đổi các quy định kỹ thuật hay bổ sung thêm điều kiện kinh doanh, mà cần được tiếp cận như một bước hoàn thiện thể chế phát triển", TS. Nguyễn Văn Khôi nói.

Ông cho rằng, điều cần xây dựng không chỉ là một đạo luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản, mà là một khuôn khổ pháp lý kiến tạo thị trường bất động sản hiện đại, minh bạch, hiệu quả, có khả năng huy động, phân bổ và sử dụng tối ưu các nguồn lực cho phát triển đất nước.

TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh, nếu luật vẫn được xây dựng theo tư duy quản lý, thị trường sẽ tiếp tục vận hành với nhiều thủ tục, giấy phép và cơ chế "xin - cho". Trong khi đó, nếu được xây dựng theo tư duy quản trị phát triển, Nhà nước sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, dữ liệu, tiêu chuẩn và công cụ giám sát, tăng cường hậu kiểm, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường. Đây cũng chính là tinh thần đổi mới mà Nghị quyết số 21-NQ/TW đặt ra.

Ông cũng chỉ ra rằng thị trường bất động sản không chỉ là thị trường mua bán nhà, đất mà còn là thị trường phân bổ nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, có mối liên hệ trực tiếp với các lĩnh vực như tài chính, tín dụng, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, hạ tầng, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ và an sinh xã hội.

Một thị trường bất động sản vận hành thông suốt sẽ góp phần tạo việc làm, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngược lại, nếu thị trường bị cản trở bởi những bất cập về thể chế hoặc thiếu minh bạch, nguồn lực đất đai sẽ không được khai thác hiệu quả, chi phí đầu tư gia tăng, nguồn cung suy giảm, giá bất động sản bị đẩy lên cao và cuối cùng chính người dân, doanh nghiệp là những đối tượng chịu tác động lớn nhất.

Vì vậy, theo TS. Nguyễn Văn Khôi, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cần hướng tới mục tiêu cao hơn là khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển và phục vụ lợi ích chung của quốc gia, thay vì chỉ tập trung điều chỉnh các giao dịch kinh doanh.