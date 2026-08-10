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Dự án trồng sâm Ngọc Linh 12.300 tỷ đồng của ông Trần Bá Dương có diễn biến mới

| | Doanh nghiệp

Dự án trồng sâm Ngọc Linh 12.300 tỷ đồng của ông Trần Bá Dương có diễn biến mới

Doanh nghiệp đã điều chỉnh diện tích quy hoạch thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu từ 3.600ha xuống còn 1.200ha

Ngày 5/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu tại xã Trà Linh.

Sau khi khảo sát thực địa tại Trạm Dược liệu Trà Linh, đoàn công tác làm việc với Công ty CP Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) để nghe báo cáo tình hình triển khai các thủ tục đầu tư dự án trồng, phát triển sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu trên địa bàn. ﻿

Bản đồ quy hoạch đề xuất vùng trồng Sâm Ngọc Linh và Dược liệu của THACO AGRI.

Trước đó, ngày 3/6/2026, THACO AGRI đã nộp hồ sơ đề xuất dự án 3.600 ha. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra thực tế quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng rừng trong diện tích quy hoạch 3.600 ha.

Đến ngày 20/7, căn cứ kết quả khảo sát thực tế hiện trạng rừng và quy hoạch sử dụng đất tại 02 xã Trà Linh và Trà Tập, Sở Nông nghiệp và Môi trường và THACO AGRI thống nhất và đề xuất điều chỉnh diện tích quy hoạch thực hiện dự án trồng Sâm & Dược liệu là 1.200 ha (Trong đó: 573 ha thuộc xã Trà Linh, 627 ha thuộc xã Trà Tập). Dự kiến đến 30-12-2026 sẽ hoàn thành công tác bàn giao đất cho nhà đầu tư.﻿

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 12.300 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2027 - 2032; trong đó giai đoạn 2026 - 2027 đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất và trồng 70ha, giai đoạn 2028 - 2030 trồng 760ha, giai đoạn 2031 - 2032 trồng 320ha...

Sau khi khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao những nỗ lực bảo tồn nguồn gen gốc sâm Ngọc Linh của các đơn vị, đồng thời yêu cầu việc phát triển kinh tế dưới tán rừng phải gắn chặt với công tác bảo vệ rừng và bảo tồn nguồn gen quý.

Lãnh đạo thành phố cũng giao các cơ quan chức năng đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai; đồng thời giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng cơ chế kiểm định nguồn gốc, chất lượng sâm Ngọc Linh và dược liệu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng đặc hữu này trong thời gian tới.﻿

Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh "vẽ" dự án trồng sâm Ngọc Linh, lừa nhà đầu tư góp vốn gần 1.300 tỷ đồng

Yên Chi

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