Dự án trung tâm dữ liệu lớn và AI hàng tỷ USD 'đổ bộ' TP.HCM

Thu hút nhiều trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn

Dự án mới nhất là khu phức hợp trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá gần 2 tỷ USD mang tên SGI-HCM Campus, do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc hợp tác cùng Accelerated Infrastructure Capital (AIC) và Ngân hàng VietinBank để phát triển.

Siêu trung tâm dữ liệu này có công suất 200MW IT load, được đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung xã Củ Chi. Dự án định hướng trở thành tổ hợp trung tâm dữ liệu (Data center) quy mô hàng đầu khu vực, với khả năng vận hành 100.000 GPU trong vài năm tới.

Quy mô 100.000 GPU được thế giới xem là siêu trung tâm dữ liệu - hyperscale data center.

Trung tâm Dữ liệu Data Center Tân Thuận chuẩn quốc tế hàng đầu khu vực của CMC tại TP.HCM.

Theo KGB, dự án SGI-HCM Campus được triển khai trên quỹ đất 10 ha thuộc khu công nghiệp quy hoạch cho công nghệ cao, hạ tầng số và dịch vụ dữ liệu. Đây là khu vực thuận lợi kết nối hạ tầng điện, viễn thông và logistics, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho các trung tâm dữ liệu lớn.

Ba bên đã thỏa thuận phối hợp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng bên, để triển khai giai đoạn đầu của dự án trung tâm dữ liệu, có xem xét mở rộng sang các địa điểm khác trên toàn quốc trong các giai đoạn tiếp theo, hướng tới xây dựng chuỗi trung tâm dữ liệu AI quốc gia.

Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 tỷ USD, được huy động từ vốn chủ sở hữu và vốn vay, trong đó Kinh Bắc, AIC và các đối tác cùng đóng góp phần vốn chủ sở hữu.

AIC là đơn vị chuyên đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu cùng hạ tầng số, có trụ sở tại London và Hong Kong (Trung Quốc), với tổng danh mục đầu tư hơn 20 tỷ USD.

Thông tin từ ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thành phố cũng đã nhận được đề xuất đầu tư một siêu dự án trung tâm dữ liệu và AI trị giá gần 2 tỷ USD từ Tập đoàn G42 của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tập đoàn Microsoft, cùng các đối tác Việt Nam là FPT, VinaCapital và Việt Thái.

TP.HCM cùng G42 và Microsoft đã báo cáo Chính phủ về dự án, lập tổ công tác làm việc với nhà đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt dự án trung tâm dữ liệu lớn, đổi mới sáng tạo với vốn đầu tư hàng trăm triệu đến tỷ USD liên tiếp đổ về TP.HCM.

Trong tháng 4, Tập đoàn Viettel đã khởi công Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao Viettel cũng tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung - xã Củ Chi. Dự án có tổng công suất thiết kế lên tới 140MW điện, với khoảng 10.000 tủ rack, được thiết kế đáp ứng nhu cầu tính toán hiệu năng cao của các mô hình và ứng dụng AI.

Cuối tháng 6 vừa qua, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cũng chấp thuận cho Tập đoàn Công nghệ CMC đầu tư dự án CMC Hyperscale Data Center trị giá hơn 250 triệu USD.

Trung tâm Dữ liệu Hyperscale DC SHTP không chỉ là một Data center thông thường, mà được thiết kế như “trái tim” lưu trữ - tính toán - phân tích dữ liệu khổng lồ, cung cấp dịch vụ AI-as-a-Service, hạ tầng Cloud, Big Data, Cyber Security cho hàng triệu người dùng.

Song song đó, TP đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trong khuôn khổ Nghị quyết 57. Nhiều dự án đáng chú ý đang được xúc tiến như NVIDIA (AI Lab) và SAP Labs (150 triệu EUR).

Hiện TP.HCM có hơn 140 doanh nghiệp khoa học công nghệ, đứng thứ 2 cả nước. Đặc biệt, TP.HCM đã thu hút được nhiều trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn.

Kinh tế số đóng góp 30 - 40% GRDP

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của thành phố. 10 tháng của năm 2025, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực làm nền tảng cho sự phát triển trong 5 năm tới.

Dự kiến năm 2025, kinh tế số đóng góp 25% vào tăng trưởng GRDP (năm 2024 là 22%) và tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới, đóng góp 30 - 40% GRDP.

Thành phố hiện sở hữu nền tảng công nghệ lớn gồm Khu Công nghệ cao, 10 trung tâm dữ liệu lớn, hơn 500 tổ chức nghiên cứu. Đặc biệt, hoạt động tài chính số của TP.HCM đã vươn lên hạng 30 toàn cầu về Blockchain.

Với mục tiêu lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu, TP.HCM đang vạch ra nhiều đột phá chiến lược.

Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Tài chính New York ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm đào tạo nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội để thu hút nhân tài và vốn đầu tư, như hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho đổi mới sáng tạo, chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công; hình thành các Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư, thành lập các tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ trực tiếp và kịp thời cho các nhà đầu tư chiến lược.

Với tiềm lực gần 100 đơn vị đào tạo chất lượng cao trên địa bàn, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở văn phòng và trung tâm R&D tại TP.HCM, điển hình như SAP, Marvell, Qualcomm.

Hiện nay, TP.HCM tập trung hơn 55% lập trình viên của cả nước.