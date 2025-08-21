Dự án xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 ở Đồng Nai có chuyển động mới

Dự án xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải tình trạng ùn tắc trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, đồng thời góp phần cải tạo, chỉnh trang không gian đô thị.

UBND tỉnh Đồng Nai mới đây có buổi làm việc với đại diện liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã: CII) về việc chọn phương án tài chính khi thực hiện dự án tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51.

2 phương án sử dụng vốn

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, CII - đại diện liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án, đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Trong đó, liên danh đề xuất 2 phương án tài chính để triển khai thực hiện.

Dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Phương án 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.100 tỷ đồng với cơ cấu vốn Nhà nước tham gia dự án hơn 4.800 tỷ đồng (chiếm hơn 30% tổng mức đầu tư), vốn BOT (bao gồm lãi vay) hơn 11.200 tỷ đồng (chiếm gần 70% tổng mức đầu tư) và thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 25 năm 3 tháng.

Với phương án này, nhà đầu tư sẽ thu phí đối với 6 làn đường trên cao dọc Quốc lộ 51 và các làn đường trên cao tại nút giao ngã tư Vũng Tàu.

Trong đó, mức thu phí tại nút giao ngã tư Vũng Tàu được áp dụng khoảng 20% so với mức thu phí của tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51. Đối với các phương tiện ra, vào nút giao theo hướng Quốc lộ 51, chỉ áp dụng mức thu phí của tuyến đường trên cao, không thu thêm phí tại nút giao.

Phương án 2, tổng mức đầu tư dự án gần 16.600 tỷ đồng; toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án là vốn BOT (bao gồm lãi vay); thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 26 năm 9 tháng.

Nhà đầu tư sẽ thu phí hoàn vốn đối với 6 làn đường trên cao dọc Quốc lộ 51 cũng như tại nút giao ngã tư Vũng Tàu bao gồm cả phần trên cao và dưới thấp.

Trong đó, mức thu phí tại nút giao ngã tư Vũng Tàu dự kiến áp dụng khoảng 20% so với mức giá thu phí tuyến đường trên cao. Trường hợp phương tiện ra, vào nút giao theo hướng Quốc lộ 51 và lưu thông trên phần đường trên cao, chỉ áp dụng mức phí của tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51, không thu thêm phí tại nút giao.

Phương án nào khả thi?

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, CII cho biết trong 2 phương án tài chính, liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án kiến nghị lựa chọn phương án 2.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đánh giá mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm riêng.

Với phương án 1, nguồn vốn Nhà nước tham gia dự án sẽ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng nên dự án BOT cho phần xây dựng sẽ được tiến hành song song, từ đó đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong khi với phương án 2, phải lựa chọn được nhà đầu tư mới có thể triển khai dự án, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho rằng với phương án 1, nguồn vốn Nhà nước tham gia vào dự án hơn 4.800 tỷ đồng, nhưng thời gian thu phí hoàn vốn so với phương án 2 chỉ rút ngắn được 18 tháng. Còn với phương án 2, sẽ không có áp lực đối với ngân sách Nhà nước; trong khi với phương án thu phí hoàn vốn, người tham gia giao thông vẫn có quyền lựa chọn trả phí để lưu thông tuyến đường trên cao và không trả phí khi lưu thông trên Quốc lộ 51 hiện hữu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng với nguồn vốn Nhà nước tham gia vào dự án hơn 4.800 tỷ đồng mà thời gian thu phí hoàn vốn chỉ rút ngắn 18 tháng như phương án 1 thì phương án 2 sẽ có lợi hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng trên cơ sở hồ sơ của nhà đầu tư đề xuất dự án cung cấp làm rõ tính hiệu quả về kinh tế, xã hội, mỹ quan đô thị để báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh.

Đường trên cao dọc Quốc lộ 51 có tổng chiều dài tuyến khoảng 5,5km, chiều dài phần cầu cạn là hơn 4,6km, đầu tư xây dựng đồng bộ các nút giao ngã tư Vũng Tàu, Cổng 11, nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao Hương lộ 2...

Việc triển khai tuyến đường trên cao dọc Quốc lộ 51 được kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các nút giao quan trọng như ngã tư Vũng Tàu và Cổng 11, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.