'Thần tốc' thi công, đường băng sân bay 16 tỷ USD về đích sớm, sẵn sàng đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới

Sáng ngày 20/8/2025, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra và trao quà động viên người lao động tại công trường Dự án Cảng HKQT Long Thành.
Đoàn đã khảo sát thực tế tiến độ tại các hạng mục trọng điểm như Nhà ga hành khách, Đường cất hạ cánh số 2, cùng các hạng mục khác. Sau khi nghe báo cáo tổng thể từ Ban Quản lý dự án và quan sát thực tế thi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao tiến độ và tinh thần làm việc quyết liệt, khẩn trương, kỷ luật, cùng sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Quản lý dự án, các đơn vị nhà thầu, tư vấn giám sát và đội ngũ kỹ sư, công nhân.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Việt – Phó Tổng giám đốc phụ trách ACV cho biết, toàn bộ các gói thầu đang được thi công "3 ca, 4 kíp", với gần 14.000 nhân sự và 3.000 thiết bị, quyết tâm hoàn thành cơ bản dự án trước 19/12/2025 để đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.
Mặc dù đối mặt với thách thức từ mùa mưa kéo dài và nguồn cung đá xây dựng, ACV đã chủ động điều chỉnh biện pháp thi công và kiến nghị các địa phương hỗ trợ để đảm bảo tiến độ.
Đến nay, dự án sân bay Long Thành đã đạt hơn 52,57% giá trị hợp đồng, nhiều gói thầu cam kết rút ngắn 3-6 tháng so với kế hoạch. Đường cất hạ cánh số 1 cơ bản hoàn thành, hệ thống đèn tín hiệu đã thử sáng thành công sớm hơn 3 tháng; đường cất hạ cánh số 2 và sân đỗ đang thi công 24/24 để đồng bộ với nhà ga.
Hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội cảng, hệ thống nhiên liệu cũng được đẩy nhanh, nhiều hạng mục quan trọng cam kết về đích trước thời hạn. Nhà ga hành khách do liên danh Vietur thi công đã hoàn thiện trên 95% phần xây thô, dự kiến cơ bản hoàn thành vào tháng 8/2025, sẵn sàng phục vụ bay kỹ thuật trước 19/12/2025.
Tại các hạng mục kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị. Đồng thời, động viên các kỹ sư, công nhân tăng tốc thi công để kịp hoàn thành dự án đúng kế hoạch.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đang theo sát tiến độ, yêu cầu ACV và các nhà thầu đẩy nhanh thi công, đảm bảo chất lượng. Dự kiến cuối tháng 9 sẽ bay hiệu chuẩn, tiến tới bay kỹ thuật vào 19/12/2025.
Trước đó, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã cho biết ngày 19/12 tới, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Máy bay sẽ lăn vào nhà ga hoàn thiện qua hệ thống ống lồng, hoàn thành thủ tục khánh thành giai đoạn đầu của dự án.
Việc sân bay Long Thành chuẩn bị đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên không chỉ là một dấu mốc kỹ thuật, mà còn mang giá trị biểu tượng: một Việt Nam hiện đại, phát triển đã sẵn sàng kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên mới của giao thông hàng không quốc tế.
