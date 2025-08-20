'Thần tốc' thi công, đường băng sân bay 16 tỷ USD về đích sớm, sẵn sàng đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã cho biết ngày 19/12 tới, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Máy bay sẽ lăn vào nhà ga hoàn thiện qua hệ thống ống lồng, hoàn thành thủ tục khánh thành giai đoạn đầu của dự án.

Việc sân bay Long Thành chuẩn bị đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên không chỉ là một dấu mốc kỹ thuật, mà còn mang giá trị biểu tượng: một Việt Nam hiện đại, phát triển đã sẵn sàng kết nối toàn cầu trong kỷ nguyên mới của giao thông hàng không quốc tế.