Dự báo mới nhất về lãi suất: Lãi suất tiết kiệm, lãi suất cho vay có thể tăng trong quý 4

27-10-2025 - 15:52 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo Chứng khoán KB, một số ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trên 20% trong 9 tháng đầu năm, điều này có thể tạo áp lực lên lãi suất huy động. Mặt bằng lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng đã chững lại trong vài tháng gần đây, sau giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh từ đầu năm.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết, tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9/2025 tăng trưởng 13,4% – mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ của nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tăng trưởng huy động đạt 9,7%, tạo ra chênh lệch đáng kể so với mức tăng mạnh của tín dụng. Với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt trong năm nay, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Các ngân hàng được bơm thanh khoản để phục vụ mục tiêu tăng trưởng chung thông qua: (1) giảm 50% dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng tiếp nhận tổ chức tín dụng yếu kém; (2) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ròng trên thị trường mở.

Tuy nhiên, một số ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trên 20% trong 9 tháng đầu năm, điều này có thể tạo áp lực lên lãi suất huy động.

Theo KBSV, chính sách duy trì mặt bằng lãi suất thấp sẽ được Ngân hàng Nhà nước tiếp tục áp dụng trong phần còn lại của năm 2025, nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% do Chính phủ đề ra. Dù vậy, với tình trạng thanh khoản hệ thống không còn dồi dào do tăng trưởng tín dụng vượt xa huy động, cùng với áp lực tỷ giá vẫn thường trực tại một số thời điểm, KBSV cho rằng lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng dự kiến tăng mạnh vào quý 4.

Mặc dù vậy, KBSV cho rằng mặt bằng lãi suất huy động vẫn sẽ được duy trì ở mức thấp, tương đương hoặc thấp hơn giai đoạn Covid, phù hợp với định hướng nới lỏng chính sách. Cụ thể, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) có thể tăng lãi suất thêm 0,2 – 0,3 điểm % cho các kỳ hạn 6-12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ duy trì lãi suất ổn định, mang tính chất định hướng chính sách là chủ yếu.

Theo khảo sát của KBSV, mặt bằng lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng đã chững lại trong vài tháng gần đây, sau giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh từ đầu năm. Việc duy trì lãi suất cho vay thấp trong thời gian dài đã góp phần quan trọng vào đà phục hồi kinh tế trong 3 quý đầu năm 2025, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và bất động sản.

Tuy nhiên, KBSV nhận định mặt bằng lãi suất hiện nay nhiều khả năng đã chạm đáy, do: (1) sức khỏe nền kinh tế cải thiện rõ rệt; (2) lãi suất huy động bắt đầu tăng trở lại do nhu cầu vốn tăng cao vào cuối năm; (3) biên độ lãi ròng (NIM) của các ngân hàng đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, nhóm phân tích dự báo, lãi suất cho vay có thể tăng nhẹ trong quý 4, nhưng vẫn đảm bảo không làm đảo chiều xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

