Loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động, nhà băng lớn cũng nhập cuộc

HDBank mới đây đã thông báo tăng lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. Trước đó, nhà băng này đã tăng mạnh 0,6%/năm lãi suất huy động tại kỳ hạn 7-11 tháng vào tháng 6.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do HDBank vừa công bố, kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 4,05%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,2%/năm, lên 4,15%/năm.

VCBNeo cũng đã tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn từ ngày 10/10. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh thêm 0,3 %/năm, lên 5,9%/năm. Kỳ hạn 12 tháng cũng được nâng tương tự, lên mức 5,8%/năm. Đáng chú ý, nhóm kỳ hạn dài từ 13 đến 60 tháng đồng loạt tăng thêm 0,25%/năm, được niêm yết ở mức 5,8%/năm.

Trong vòng 1 tháng qua, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1 - 11 tháng tại BacABank cũng đã được điều chỉnh tăng thêm 0,1 - 0,45%/năm, tùy kỳ hạn. Trong khi lãi suất các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng được giữ nguyên.

NCB mới đây đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng đối với tiền gửi trực tuyến. Trong đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12-36 tháng tăng lên 5,7%/năm, đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do NCB niêm yết.

Từ đầu tháng 10, GPBank áp dụng biểu lãi suất huy động mới với khách hàng cá nhân. Theo đó, lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm. Các kỳ hạn dưới 6 tháng được GPBank giữ nguyên.

Trước đó, VPBank đã tăng lãi suất huy động thêm 0,3%/năm tại các kỳ hạn 1 – 11 tháng và giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Trên thị trường lãi suất huy động, dù không chính thức tăng lãi suất nhưng một số ngân hàng, trong đó có cả ngân hàng Big4, đã tung ra các chương trình ưu đãi bằng cách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, hoặc tặng mã dự thưởng chương trình bốc thăm trúng thưởng lên đến hàng tỷ đồng khi gửi tiết kiệm.

Sau khi kết thúc chương trình ưu đãi tặng thêm lãi suất lên đến 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng MB Bank (từ 29/9 đến 14/10), MB tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi mới. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến được cộng thêm lãi suất lên tới 0,5%/năm khi tham gia chương trình đăng ký trở thành hội viên MB. Mức phí hội viên trong thời hạn 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng tương ứng là 90.000 đồng, 450.000 đồng và 810.000 đồng. Cụ thể, khách hàng được cộng thêm lãi suất lên đến 0,5%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng, tối đa 500 triệu đồng/sổ và cộng 0,2%/năm với các kỳ hạn còn lại, tối đa 300 triệu đồng/sổ.

Techcombank mới đây công bố cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng là hội viên Private hoặc Priority gửi kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Thời gian áp dụng từ 17-31/10, với số tiền gửi từ 20 triệu đồng.

Tại Vietcombank, từ ngày 25/9-31/10, với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy giao dịch, Vietcombank tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi cho khách hàng.