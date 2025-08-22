Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự báo sắp hình thành một cơn bão, di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ

22-08-2025 - 06:55 AM | Xã hội

Hồi 13 giờ ngày 21-8, xuất hiện một vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 - 15,5 độ Vĩ Bắc, 126,5 - 127,5 độ Kinh Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21-8, xuất hiện một vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 - 15,5 độ Vĩ Bắc, 126,5 - 127,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Philippines.

Xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Chủ động ứng phó với mưa, bão

Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới. "Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão với xác suất 60-70%" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.

Ngoài ra, từ ngày 25-8, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; Sẵn sàng theo dõi diễn biến thiên tai, rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó mưa lớn.

Theo Thùy Linh

Người lao động

