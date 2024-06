Dự báo số lượng người cập nhật dữ liệu sinh trắc học có thể tăng đột biến, ảnh hưởng đến hệ thống đối soát

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/7/2024, khách hàng của các ngân hàng khi thực hiện một số giao dịch trực tuyến sẽ bắt buộc xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt khớp đúng với dữ liệu được lưu trữ trong chip của căn cước công dân (CCCD). Phương thức xác thực này nhằm bảo đảm an toàn giao dịch cho khách hàng, tránh bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quyết định số 2345 quy định các trường hợp cần xác thực bằng sinh trắc học gồm: giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng giao dịch; giao dịch có tổng mức chuyển tiền cộng dồn trong ngày trên 20 triệu đồng; lần đầu thực hiện giao dịch bằng ứng dụng Mobile Banking hoặc thực hiện giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện giao dịch Mobile Banking lần gần nhất;...

Hiện, các ngân hàng, ví điện tử và người dùng đang chạy đua cập nhật dữ liệu sinh trắc học trước khi Quyết định 2345/QĐ-NHNN định có hiệu lực. Theo hướng dẫn, người dùng có thể chủ động thực hiện trên smartphone theo ba bước: Chụp ảnh mặt trước và sau của CCCD gắn chip; Quét NFC trên CCCD gắn chip; Quét gương mặt và xác thực OTP.

Đa số cho biết quá trình này diễn ra đơn giản, nhanh chóng. Tuy nhiên, trên các hội nhóm công nghệ, nhiều người phản ánh tình trạng gặp khó khăn trong việc đăng ký dữ liệu sinh trắc học, trên các ứng dụng (app) ngân hàng, phần lớn ở khâu quét NFC trên CCCD.

Về phía các ngân hàng, đến thời điểm này, nhiều ngân hàng thương mại đã có tỷ lệ đăng ký xác thực sinh trắc học cao như: VietinBank, Vietcombank, BIDV, Agribank, ACB, MSB… hiện số lượng khách hàng đã đăng ký nhận diện sinh trắc học chiếm tỷ lệ lớn.

TPBank cho biết đã áp dụng 100% Quyết định 2345 cho tất cả khách hàng từ ngày 20/6, trước ngày có hiệu lực tới hơn 10 ngày. Ngay từ tháng 3/2024, 100% cán bộ nhân viên TPBank đã cập nhật và sử dụng dữ liệu sinh trắc học trong xác thực các giao dịch chuyển tiền và thanh toán, để đảm bảo công tác vận hành và xác thực chính xác, ổn định trước khi chính thức triển khai tới hơn 12 triệu khách hàng của ngân hàng.

Tại Techcombank, ngân hàng này cho biết, triển khai các biện pháp xác thực bằng sinh trắc học đối với giao dịch số hóa của khách hàng, theo yêu cầu của Quyết định 2345 của NHNN, là ưu tiên hàng đầu. Dự kiến đến ngày 1/7/2024, Techcombank sẽ áp dụng giải pháp xác thực bằng sinh trắc học trên ngân hàng số cho thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.

Với MSB, từ ngày 6/6/2024, ngân hàng này đã tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng thông qua CCCD có gắn chip trên ứng dụng MSB mBank hoặc các quầy giao dịch.

Còn tại SHB, với trên 92% số lượng giao dịch toàn hàng thực hiện trên kênh số, SHB nhận thấy sự cấp thiết của việc thực thi Quyết định 2345 để bảo vệ khách hàng khi giao dịch trực tuyến. Do đó, ngân hàng đã thực hiện triển khai cập nhật và bổ sung dữ liệu sinh trắc học từ thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để bảo vệ an toàn tài khoản và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an.

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Quyết định 2345/QĐ-NHNN" do Hiệp hội Ngân hàng tổ chức gần đây, ông Trần Văn Tần - Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng cho biết, một số TCTD còn khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý dữ liệu, chi phí triển khai…

Theo ông Tần, các ngân hàng cũng đang gấp rút thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng, song hiện tại tốc độ còn chậm do khách hàng còn chưa nắm rõ về quy định mới và cung cấp dữ liệu cho ngân hàng.

"Dự báo lượng khách hàng cập nhật dữ liệu sinh trắc học có thể sẽ tăng đột biến vào ngày 1/7, có thể ảnh hưởng đến hệ thống đối soát thông tin từ cơ sở dữ liệu căn cước công dân và trải nghiệm khách hàng của ngân hàng", ông Trần Văn Tần lưu ý.

Ông Trần Công Quỳnh Lân - Chủ nhiệm Ủy ban Công nghệ VNBA - thông tin thêm, qua tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng khi triển khai Quyết định 2345 chủ yếu liên quan đến giải pháp kỹ thuật. Trong đó, việc áp dụng công nghệ NFC để đọc dữ liệu từ căn cước công dân gắn chip gặp nhiều khó khăn do thiết bị của nhiều khách hàng chưa hỗ trợ NFC và tỷ lệ đọc căn cước công dân thành công còn thấp. Giải pháp là sẽ thực hiện hỗ trợ xác thực tại quầy hoặc sử dụng xác thực tài khoản VNeID cấp độ 2.

"Chưa có tiêu chuẩn công nghệ cho các giải pháp xác thực sinh trắc học trên thị trường dẫn đến trải nghiệm không đồng nhất giữa các tổ chức. Bên cạnh đó, còn một số khó khăn liên quan đến chi phí triển khai, trải nghiệm của khách hàng, thời gian triển khai…", ông Lân nhấn mạnh.

Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) - cho biết, thời gian qua Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã luôn luôn song hành, đồng hành cùng các ngân hàng nhằm mục tiêu bảo vệ tài sản cho người dân. Với nền tảng của căn cước công dân, định danh điện tử, việc triển khai sinh trắc học sẽ triển khai thuận lợi. Đề nghị các ngân hàng đã ký kết với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như Ngân hàng nhà nước để chuẩn bị những ứng phó, những giải quyết tình huống sau ngày 1/7.

Cụ thể, giai đoạn đầu cần thành lập những tổ ứng phó ngay tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như tại các ngân hàng với các thiết bị sẵn sàng xác thực để có thể phục vụ người dân giao dịch thuận lợi nhất. Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ đắc lực nhất để cùng các ngân hàng thực hiện hiệu quả Quyết định 2345.