Dự báo VN-Index có thể vượt 1.800 điểm, VCBS chỉ tên những nhóm ngành “còn sóng” cuối năm

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định thị trường chứng khoán còn dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm.

VCBS đưa ra ước tính P/E của VN sẽ dao động ở vùng 13,4x – 16,4x và tiếp tục hướng tới kịch bản cơ sở tại 1.672 điểm và kịch bản tích cực tại 1.854 điểm trong 4 tháng cuối năm 2025 với (1) kỳ vọng nâng hạng thị trường, (2) các chính sách quyết liệt đẩy mạnh tăng trưởng và (3) các bước tiến tiếp theo từ nghệ thuật ngoại giao linh hoạt.

Đội ngũ phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất thấp cùng tăng trưởng tín dụng tăng mạnh vào các tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản thị trường dồi dào và nâng mặt bằng định giá P/E các ngành lên nền cao mới, đồng thời đưa VN-Index hướng tới mức đỉnh mới.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, chiến lược đầu tư theo vốn hoá phù hợp vào các tháng cuối năm 2025 sẽ tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm ngành mang tính nội lực của Việt Nam như Ngân hàng, Chứng khoán, BĐS, Bán lẻ Tiêu dùng và Dầu khí.

Với bất động sản , VCBS cho rằng nhóm BDS nhà ở sẽ có nhiều triển vọng tích cực khi nguồn cung cải thiện khi được hỗ trợ tích cực với các giải pháp quyết liệt về pháp lý. Nhu cầu nhà ở được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao với môi trường lãi suất thấp và nhiều chính sách tháo gỡ.

Nhóm ngân hàng được VCBS dự báo tăng trưởng tín dụng bứt tốc với dự báo vượt mục tiêu cả năm của NHNN, có thể đạt tới 18% - 20%. NIM đồng thời tạo đáy trong quý 2 và hồi phục dần trong nửa cuối năm, tỷ lệ nợ xấu giảm dần và hoạt động thu hồi nợ xấu thuận lợi hơn.

Nhóm chứng khoán cũng được đánh giá cao nhờ KQKD kỳ vọng cải thiện trên tất cả các mảng dịch vụ khi doanh thu môi giới tăng trưởng với phí giao dịch cạnh tranh, dư nợ margin tăng mạnh và IB khởi sắc với thị trường IPO sôi động trong diễn biến tích cực của TTCK.

Ngành Tiêu dùng – Thực phẩm hưởng lợi từ chính sách ưu đãi cùng cầu tiêu dùng tiếp tục trong xu hướng hồi phục tới cuối năm. Trong đó, các DN chăn nuôi đáng chú ý khi giá heo hơi được dự báo tiếp tục neo cao.

Với ngành dầu khí , thị trường khoan khả quan với nhu cầu và đơn giá thuê giàn tăng. Phát triển mỏ mới và nhập khẩu LNG là phương án cấp thiết để bảo đảm an ninh năng lượng.Bộ Công Thương đề xuất mở rộng quyền quyết định cho PVN trong hoạt động dầu khí, có thể thúc đẩy nhanh tiến độ khai thác và thăm dò.

Về ngành điện , sản lượng điện kỳ vọng tăng trưởng khoảng 6% YoY trong nửa cuối năm. Năng lượng tái tạo tiếp tục được triển khai với Quy hoạch Điện VIII. Điện than tích cực khi thời tiết tiến vào trạng thái trung lập với khả năng LaNina quay trở lại là 40%.