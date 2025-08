'Đu concert' kiểu Volvo tại Việt Nam: Đúng là an toàn không chỉ có trên xe

Nối tiếp 3 đêm nhạc tại Hà Nội (tháng 3), Đà Nẵng (tháng 5) và TP. HCM (tháng 6), tối 25/7 vừa qua, chương trình âm nhạc tri ân các y bác sĩ và cán bộ ngành y tế mang tên “Beat of Hope, Beat of Life” do Volvo Car Vietnam tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương, TPHCM.

Đêm nhạc tri ân các y bác sĩ

Để tạo nên sự ấm cúng tuyệt vời của chương trình âm nhạc, các y bác sĩ từ các tỉnh thành khác nhau từ mọi miền đất nước Việt Nam đều tụ hội trong không gian đậm chất Volvo. Họ cùng gia đình hội ngộ trong đêm nhạc để lắng nghe những nhạc phẩm tuyệt vời đến từ các giọng ca đẳng cấp của Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đã hai lần tham dự buổi hòa nhạc trang trọng của Volvo Car Vietnam tại Hà Nội và TPHCM. Đêm nhạc tại TPHCM còn quy mô và đông đảo hơn so với đêm nhạc tại Hà Nội. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu dành lời phát biểu ấm áp để chào đón và trân trọng cảm ơn các đồng nghiệp từ khắp các tỉnh thành, cũng như các ca sĩ sẽ biểu diễn trong đêm nhạc, đều là những người bạn của ông.

Góp giọng là ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân cùng ban nhạc Anh Em, ca sĩ Hà Lê và ca sĩ Nguyên Hà. Tất cả đều được khán giả yêu mến vì giọng hát đặc biệt, điêu luyện cùng phong cách biểu diễn rất riêng và sang trọng, không thể trộn lẫn trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

Trong đó, đôi vợ chồng âm nhạc Mỹ Linh - Anh Quân còn là khách hàng của Volvo Việt Nam - chiếc xe mà chính Mỹ Linh đã dành những lời khen tặng về cảm giác an toàn với hệ thống tự lái, và chị cũng hoàn toàn tin tưởng chồng mình đằng sau tay lái.

Người mẹ, chiếc xe Volvo và “tác phẩm đẹp nhất trên đời”

Mỹ Linh là ca sĩ biểu diễn cuối cùng trong đêm nhạc nhưng cũng là cái tên được khán giả mong chờ nhất. Chị mang đến loạt ca khúc quen thuộc như Mưa hồng (hát cùng Hà Lê), Trưa vắng, Hương ngọc lan, Giọt nắng bên thềm, Giọt sương trên mí mắt, Tóc ngắn, Lời ru cho con (hát cùng Nguyên Hà).

Với giọng ca vượt thời gian của Mỹ Linh, khán giả như được trở về thời thanh xuân của cô gần 20 năm trước với những Hương ngọc lan, Trưa vắng đầy vấn vương và nhớ nhung của tình yêu tuổi trẻ. Còn Lời ru cho con, bài ca kết lại phần biểu diễn của cô thực sự lắng đọng, như lời người mẹ nhắn nhủ con mình, mong cho con một đời bình yên.

“Lời ru còn đó vang vọng bốn bề. Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau. Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày… Vẫn mong cho con, ấm êm một đời. Hạnh phúc khi con cười. Yên lòng khi thấy con vui” - bài hát được cất lên bởi hai người mẹ là Mỹ Linh và Nguyên Hà, mang thông điệp ấm áp thay lời ẩn ý mà Volvo muốn truyền tải.

Ở đó, những đứa trẻ - đủ mọi hình hài, màu tóc, tính cách - ngồi ghế sau chiếc xe Volvo của gia đình. Chiếc xe chứng kiến những đứa trẻ đi học, đi chơi, khóc nhè, cười đùa, bâng khuâng rồi dần lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, trong sự an toàn mà chiếc xe Volvo luôn đảm bảo cho khách hàng trên mọi nẻo đường.

Nguyên Hà mới sinh con gái đầu lòng vào tháng 1 năm nay. Cô chia sẻ đây là một trải nghiệm kỳ diệu, thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi. Lần đầu tiên cô cảm nhận được một tình yêu lớn lao đến vậy. Khi có gia đình, người ta càng thấu hiểu thông điệp của Volvo khi luôn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ gia đình nhỏ thân yêu của mình.

Mỹ Linh cũng chia sẻ suy nghĩ với Nguyên Hà. Chị kể hai tháng đầu tiên sau khi sinh con ra, ngày nào chị cũng nằm say sưa ngắm con và thấy con là “tác phẩm đẹp đẽ nhất trên đời”. Hành trình cùng con cần sự đồng hành của cả người cha lẫn người mẹ, họ cũng từ các chàng trai cô gái mà trở thành những con người trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Mỹ Linh nhắn nhủ đến những đứa con: “Dù bạn là ai, bạn luôn là một thần tượng mà cha mẹ bạn ngưỡng mộ”.

Trong một đoạn phim nổi tiếng khác của Volvo vào năm 2024, khi một người đàn ông được vợ báo tin mang thai, anh ngồi suy tưởng và hình dung ra toàn bộ hành trình dài làm cha mẹ với những trách nhiệm và niềm hạnh phúc trộn lẫn vào nhau.

Trong khi đó, người vợ ra ngoài, bước chân qua vạch kẻ đường khi từ xa một chiếc xe đang lao đến. Những tháng ngày tươi đẹp trong tưởng tượng của người chồng sẽ không bao giờ tới, nếu người phụ nữ lái chiếc Volvo EX90 không phanh kịp thời. Người mẹ được an toàn, và đứa bé trong bụng cô cũng vậy, nhờ vào chiếc xe được thiết kế để trở nên an toàn nhất mọi thời đại.

Chỉ một giây quyết định số phận con người nhưng là kết tinh của 100 năm nỗ lực, của vô số giờ phát triển, nghiên cứu, kỹ thuật, thử nghiệm và thu thập dữ liệu của hãng, để tất cả chúng ta có thể bảo vệ gia đình của mình và của người khác.