Dự kiến người cao tuổi, người nghèo được khám sức khỏe miễn phí từ 2026

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.

Dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10).

Người cao tuổi là một trong các nhóm đối tượng dự kiến được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.

Về các giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân , Bộ Y tế đề xuất khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

" Trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu với chi phí ước khoảng 6.000 tỷ đồng/năm ", trích dự thảo tờ trình Nghị quyết.

Văn bản này không nêu về khám sàng lọc do nội dung này đã được quy định trong Luật Phòng bệnh, nguồn kinh phí đã được bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2030.

Dự thảo Nghị quyết cũng quy định việc miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ năm 2027, mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế tăng từ 95% lên 100% cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Về giải pháp về chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế , dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng từ năm 2026, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sỹ được xếp lương từ bậc 2. Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo. Với các trường hợp không thuộc khu vực trên thì được tối thiểu 70%.

Bộ Y tế ước tính, tổng kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách trên khoảng 4.481,1 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí chi cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là hơn 1.366 tỷ đồng; kinh phí chi cho các đơn vị thuộc các địa phương là hơn 4.344 tỷ đồng.

Về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe , Bộ Y tế đánh giá việc đào tạo và cấp văn bằng đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe đã được triển khai tại Việt Nam hơn 50 năm nhưng chưa được công nhận trong hệ thống văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân trong khi nhân lực y tế được đào tạo chuyên khoa đang là lực lượng nòng cốt ở tất cả các cơ sở y tế.

Họ cũng chính là nhân tố quan trọng giúp ngành y tế Việt Nam từng bước triển khai các kỹ thuật ngang tầm với trình độ y học của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết để hướng dẫn, thể chế hóa nội dung trong Nghị quyết 72 "Thực hiện đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ đào tạo sau đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý" nhằm thiết lập cơ chế, chính sách đặc biệt về đào tạo nguồn nhân lực y tế nhằm tạo đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.