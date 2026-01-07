Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du lịch MICE và nghỉ dưỡng ven đô: Xu hướng dẫn dắt thị trường cuối năm

07-01-2026 - 10:00 AM | Bất động sản

Du lịch MICE và nghỉ dưỡng ven đô: Xu hướng dẫn dắt thị trường cuối năm

Cuối năm, khi nhịp sống đô thị gấp gáp và áp lực công việc gia tăng, nhu cầu nghỉ dưỡng ven đô kết hợp MICE trở thành xu hướng nổi bật của thị trường du lịch - bất động sản. Lợi thế gần trung tâm, vận hành linh hoạt và hệ tiện ích đồng bộ giúp phân khúc này ngày càng được ưa chuộng trong mùa cao điểm.

Nhu cầu MICE và nghỉ dưỡng ven đô tăng tốc

Thời điểm cuối năm luôn là "mùa bận rộn" của các doanh nghiệp với hàng loạt hoạt động tổng kết, hội nghị khách hàng, tri ân đối tác và chương trình teambuilding. Thay vì những điểm đến xa, mất nhiều thời gian di chuyển, các địa điểm ven đô Hà Nội đang được ưu tiên nhờ tính thuận tiện, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về không gian, dịch vụ và trải nghiệm.

Song song với đó, xu hướng "nghỉ dưỡng ngắn ngày" cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nhóm khách hàng gia đình và giới thành đạt. Họ tìm kiếm những khu nghỉ dưỡng sở hữu môi trường sinh thái trong lành, không gian riêng tư, tiện nghi đầy đủ để vừa nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, vừa gắn kết gia đình trong những kỳ nghỉ cuối tuần hoặc dịp lễ ngắn ngày.

Chính bối cảnh này đang tạo điều kiện để các khu nghỉ dưỡng ven đô quy mô lớn, có năng lực vận hành thực tế và hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh khẳng định lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Du lịch MICE và nghỉ dưỡng ven đô: Xu hướng dẫn dắt thị trường cuối năm - Ảnh 1.

Phân khu Kodani Onsen Royal Village - Vườn Vua Resort & Villas

Vườn Vua Resort & Villas – điểm đến MICE và nghỉ dưỡng ven đô nổi bật

Nằm cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, Vườn Vua Resort & Villas là một trong những quần thể nghỉ dưỡng ven đô được đầu tư bài bản, phát triển theo mô hình đa chức năng. Khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ sinh thái tiện ích phong phú, đáp ứng đồng thời nhu cầu lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và tổ chức hội nghị, sự kiện quy mô lớn.

Lợi thế về cảnh quan tự nhiên, không gian xanh rộng mở cùng nguồn khoáng nóng địa phương giúp Vườn Vua tạo dấu ấn riêng trong phân khúc nghỉ dưỡng ven đô. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trị liệu khoáng nóng được nhiều du khách đánh giá cao, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trung niên, gia đình đa thế hệ và doanh nghiệp tổ chức MICE kết hợp nghỉ dưỡng.

Nhờ đó, Vườn Vua Resort & Villas duy trì công suất khai thác ổn định trong các giai đoạn cao điểm cuối năm, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến nghỉ dưỡng – MICE ven đô đáng chú ý tại khu vực phía Bắc.

Kodani Onsen Royal Village và Đế Liên Villas: Nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp

Trên nền tảng vận hành ổn định, Vườn Vua Resort & Villas tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bằng việc phát triển các dòng sản phẩm lưu trú cao cấp, hướng tới nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm riêng tư và chăm sóc sức khỏe bền vững.

Du lịch MICE và nghỉ dưỡng ven đô: Xu hướng dẫn dắt thị trường cuối năm - Ảnh 2.

Phân khu Kodani Onsen Royal Village nổi bật giữa đầm sen Bạch Thủy

Nổi bật trong số đó là phân khu Kodani Onsen Royal Village – dòng dinh thự khoáng nóng hữu hạn lấy cảm hứng từ nghệ thuật sống hoàng gia Nhật Bản. Mỗi căn biệt thự được thiết kế như một "resort tại gia", tích hợp không gian nghỉ dưỡng riêng tư cùng suối khoáng nóng onsen chuẩn Nhật ngay trong khuôn viên, mang đến trải nghiệm trị liệu và thư giãn sâu cho chủ nhân.

Song hành cùng Kodani là phân khu Đế Liên Villas, mang phong cách kiến trúc Pháp thanh lịch, sở hữu khoáng nóng riêng và khả năng khai thác lưu trú bốn mùa. Sự kết hợp giữa kiến trúc tinh tế và yếu tố khoáng nóng trị liệu giúp dòng sản phẩm này mở rộng lựa chọn nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách và nhà đầu tư.

Với lợi thế về vị trí, quy mô vận hành cùng hệ sản phẩm biệt thự khoáng nóng mang giá trị trị liệu khác biệt, Vườn Vua Resort & Villas đang từng bước định hình vị thế điểm đến MICE và nghỉ dưỡng ven đô hàng đầu khu vực phía Bắc. Sự xuất hiện của Kodani Onsen Royal Village và Đế Liên Villas được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập chuẩn mực sống nghỉ dưỡng sang trọng, tinh tế và bền vững cho cộng đồng chủ nhân tương lai.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding Nổi bật

Thị trường nhà ở Hà Nội diễn biến trái chiều: Chung cư bùng nổ, nhà liền thổ trầm lắng

Thị trường nhà ở Hà Nội diễn biến trái chiều: Chung cư bùng nổ, nhà liền thổ trầm lắng Nổi bật

M&A bất động sản: Ai đang nắm lợi thế?

M&A bất động sản: Ai đang nắm lợi thế?

08:25 , 07/01/2026
Chính thức thông toàn bộ hầm chui đèo Phượng Hoàng

Chính thức thông toàn bộ hầm chui đèo Phượng Hoàng

08:05 , 07/01/2026
Loạt công viên Hà Nội 'lột xác' sau chỉnh trang

Loạt công viên Hà Nội 'lột xác' sau chỉnh trang

08:02 , 07/01/2026
Cảnh cuối năm trung tâm thương mại Hà Nội nhiều nơi 'cửa đóng then cài'

Cảnh cuối năm trung tâm thương mại Hà Nội nhiều nơi 'cửa đóng then cài'

08:01 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên