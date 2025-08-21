Du lịch Phan Thiết tiện lợi hơn với xe limousine

Phan Thiết được mẹ thiên nhiên ưu ái với khí hậu mát mẻ quanh năm vì thế nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng cho hội mê xê dịch. Từ TP.HCM, nếu bạn đang tìm kiếm một nơi dừng chân để "xả hơi" với thời gian "off" ngắn hạn, Phan Thiết sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Chỉ với khoảng 2 tiếng di chuyển, bạn đã có thể đặt chân xuống những bãi biển xanh mát tại nơi này.

Tuy nhiên, việc chọn địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng chưa phải là yếu tố quyết định một chuyến đi trọn vẹn. Phương tiện di chuyển là một phần không thể thiếu cho mọi chuyến đi. Từ TP.HCM đến Phan Thiết, bạn có thể tham khảo dịch vụ xe Limousine hiện đại bậc nhất của Vie Limo.

Giữa thị trường xe du lịch với đa dạng lựa chọn, Vie Limo chọn một hướng đi khác biệt, với mong muốn mang đến cho khách hàng sự trọn vẹn. Không chọn sự phổ biến, Vie mang đến hệ thống xe limousine 9 ghế, giải quyết được nỗi sợ "chen chúc" và chật chội.

Xe limousine của Vie là phiên bản nâng cấp vô cùng hiện đại - một dấu ấn độc bản trên mọi chuyến đi. Dưới đây là những điểm cộng về dịch vụ mà bạn và người thân chỉ có thể tìm thấy tại đây: Thiết kế ghế Boeing nguyên khối, tạo cảm giác riêng tư và vững chắc cả khi ngồi hay nằm; Chức năng mát-xa 9 chế độ thư giãn - điểm chạm của sự thư thái và tận hưởng xuyên suốt chuyến đi; Chế độ ngả lưng ghế và bệ nâng đỡ chỉnh điện tự động cho bạn dễ dàng điều chỉnh dáng ghế mong muốn; 4 ghế giữa được trang bị màn hình tablet, giúp bạn giải trí trên chính chuyến xe của mình từ nghe nhạc, xem phim đến chơi game; Mỗi vị trí ghế đều được trang bị cổng sạc nhanh USB/Type-C - Bạn không phải lo điện thoại hết pin.

Đây là những điểm nổi bật được du khách trong và ngoài nước săn đón và yêu thích. Không chỉ vậy, mẫu xe này còn được các doanh nghiệp lựa chọn làm phương tiện đưa đón khách VIP - nâng tầm đẳng cấp kinh doanh. Đặc biệt, bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp bóng dáng những chiếc limousine của Vie Limo tại các sự kiện sắc đẹp tầm cỡ quốc tế như Mr World 2024 và các chương trình hoa hậu trong nước.

Gợi ý bạn mẹo đặt vé xe limousine nhanh chóng tại Vie Limo

Vie luôn đặt kim chỉ nam kinh doanh của mình tại khách hàng. Sự hài lòng của bạn trong mỗi hành trình là mục tiêu hướng đến của thương hiệu. Không chỉ đầu tư vào sản phẩm dịch vụ, Vie còn chú trọng trong từng khâu vận hành đặt vé. Bạn có thể dễ dàng đặt vé xe đi Phan Thiết nhanh chóng tại website vielimousine.com

Ngoài ra, bạn có thể đặt vé trực tiếp hoặc liên hệ hotline 18001131 để được tư vấn bởi các tổng đài viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết nối qua các kênh khác như Zalo, WhatsApp và đa dạng các kênh chat quốc tế khác.

Tại đây, đội ngũ chăm sóc khách hàng túc trực 24/7 cùng với đó là chính sách hủy, đổi và dời vé minh bạch, hứa hẹn mang đến cho bạn và gia đình một chuyến đi chơi trọn vẹn nhất.

Không chỉ vậy, Vie Limo còn có các chương trình cho khách hàng thân thiết hay các phần quà tặng ý nghĩa như một lời tri ân đến khách hàng thân yêu. Đối với Vie, bạn sẽ không chỉ là khách hàng mà còn là người "bạn hàng" tâm giao, luôn đi cùng nhau trên mỗi chặng đường vi vu đó đây. Ngoài vé limousine đi Phan Thiết, bạn cũng có thể đặt vé xe đi Long Hải tại Vie Limo.

Combo khách sạn Mũi Né siêu tiện lợi

Không chỉ cung cấp dịch vụ xe limousine, Vie Limo còn bắt bắt kiệm xu hướng du lịch "lười" với các combo du lịch tiện lợi. Vie hợp tác trực tiếp với các khách sạn và resort cao tại Phan Thiết để mang đến cho bạn những gói nghỉ dưỡng bao gồm lưu trú và xe limousine khứ hồi với mức giá tốt nhất.

Bạn không còn phải loay hoay đặt vé xe hay tìm kiếm khách sạn nữa. Các combo đều được Vie thiết kế phù hợp với từng phong cách du lịch cùng các tiện ích nghỉ dưỡng đi kèm như buffet sáng, hỗ trợ đón/trả tận nơi,...

Dưới đây là các combo khách sạn & khứ hồi xe limousine được yêu thích tại Vie Limo: Combo resort Radisson Phan Thiết & khứ hồi xe limousine: 2.050k/người; Combo khách sạn Movenpick Phan Thiết & khứ hồi xe limousine: 2.050k/người.

Không chỉ phục vụ mỗi tuyến này, Vie Limo còn có các combo du lịch và vé xe đi Hồ Tràm, Vũng Tàu, Long Hải và Mũi Né, cho bạn thoải mái cân nhắc điểm "du lịch gần" yêu thích cho gia đình.

Combo khách sạn ibis Vũng Tàu & khứ hồi xe limousine: 1.250k/người

Combo khách sạn Pullman 5 sao Vũng Tàu & khứ hồi xe limousine: 1.350k/người

Combo resort Lan Rừng Phước Hải & khứ hồi xe limousine: 1.350k/người

Combo khách sạn Dhawa 5 sao Hồ Tràm & khứ hồi xe limousine: 1.750k/người

Combo resort Asteria Mũi Né & khứ hồi xe limousine: 1.750k/người

Combo suối khoáng nóng Minera Bình Châu & khứ hồi xe limousine: 1.850k/người

Du lịch nghỉ dưỡng không nhất thiết phải đến những nơi xa, chỉ cần nơi đó mang đến sự bình yên và vỗ về tâm hồn bạn. Phan Thiết là một địa điểm gần Sài Gòn mà bạn không thể bỏ qua, chỉ mất vài tiếng di chuyển, bãi biển xanh mát hiện ra trước mắt bạn. Nếu bạn và gia đình sắp có chuyến vi vu đầy ý nghĩa tại đây, đừng bỏ qua dịch vụ xe limousine và combo khách sạn tại Vie Limo.